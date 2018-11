‘Funde’ CFE bolsillo de consumidores. Se disparan 60% los recibos de luz

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) en esta zona fronteriza sigue indiferente ante los aumentos que han recibido restauranteros, comerciantes de diversos artículos, dueños de negocios y amas de casa, que en promedio deben pagar 60% más en su recibo de energía eléctrica.



El superintendente comercial de la CFE, Gabriel Zárate Silva dijo desconocer estos problemas, tras la insistencia de EL MAÑANA a través de mensajes de texto y llamadas para conocer su postura desde el pasado 15 de octubre, finalmente respondió a través de una aplicación de mensajería:

-Hay inconformidad de la población y de diversas cámaras empresariales.

-No he sabido de qué tema es.

-¿No han recibido quejas de aumentos?

-Del sector industrial solamente.

-¿Podríamos pactar una entrevista o atenderme por teléfono?

-No puedo dar entrevistas sobre ese tema, pero le puedo pasar el número teléfono de la oficina de comunicación de nuestro corporativo.

Tras la insistencia de un encuentro personal o telefónico para resolver dudas, él solo envió lo siguiente “La Comisión Reguladora de Energía ha emitido los cambios a la normatividad de acuerdo al marco normativo articulo 139, de la ley de la industria eléctrica, la CRE aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales al suministro básico“.

Añadió que en la página (cfe.mx) encontraríamos respuesta a los más de quince días de espera y a las quejas que EL MAÑANA ha recibido de usuarios, sin embargo en el portal no existen comunicados o datos que permitan conocer cuántos contribuyentes son afectados o que apoyos pueden gestionar. Aún así, Zarate Silva dijo ‘‘espero te sea útil está información”.

La voz de afectados…

Por lo que las quejas, siguen llegando, tal es caso de Luz María Sáchez, administradora de una tortilleria, su cuenta eléctrica paso de 2 mil 300 pesos a 6 mil.“Llegó el recibo, yo al principio no lo podía creer, pensé que era el de uno de los vecinos de lado que tienen un taller, pero después vi el domicilio, mi nombre y fue cuando comencé con los reclamos pero según ellos mi tarifa está correcta, que no había ningún problema con el medidor”. Aún con su queja ante la CFE su situación no se resolvió por lo que optó por no pagar el recibo.

Jorge Flores, dueño de una imprenta en la zona centro aún no puede reunir 3 mil 100 pesos extra para pagar su recibió que venció el pasado 8 de octubre. ”El recibo llegó de 5 mil 200 cuando en promedio es menos de 3 mil, es una cantidad alta pero sabemos que llega así porque todo el día tenemos maquinas conectadas, equipo de computo, tenemos más de 10 años en este negocio y nunca habíamos visto un aumento así”.

Él se negó a reclamar ante la CFE porque afirma “es pura burocracia” y que no atienden los casos.

“Estuve un mes fuera y llegó más caro”

Nereida Gallardo, habitante de la colonia Rancho Grande, es otra inconforme, ella permaneció un mes fuera de la ciudad, solo dejó prendido un foco del patio, desconectó televisor, refrigerador y todos los aparatos de su casa.

Su recibo paso de $529 pesos con los aires acondicionados prendidos, ventiladores y aparatos de cocina a $743 aún sin estar presente. “Me fui todo el mes de agosto con un familiar que se me enfermó en Monterrey, vivimos mi marido y yo, los dos nos fuimos y resulta que el recibo nos llegó más caro, no puede ser”.

Aunque el aumento es menor, tampoco ha podido pagar, debido a su descontento con el medidor.

Cámaras empresariales contra CFE...

En la lista de quejosos se suman los afiliados de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO). Leticia Cisneros Villarreal presidenta del organismo dijo que estos aumentos, junto con los de combustibles se han reflejado en el cierre de varios negocios.

Quejosos no tienen apoyo

El tema le toca al organismo federal, no podemos ayudar mucho, ellos son quienes deben recibirlos Mario Alberto Ramírez Ruiz, regidor de Servicios Primarios

Los contribuyentes de la Comisión Federal de Electricidad que estén inconformes con el precio en sus recibos de luz no pueden recibir apoyo municipal, ya que el problema no corresponde a esta instancia.

Sin embargo, pueden llevar documentos, presentar su queja y esperar a que la Comisión de Servicios Primarios analice dicha situación, de acuerdo con el regidor encargado del tema Mario Alberto Ramírez Ruiz.

“Cuando vienen a solicitar apoyo del municipio se les pide un oficio y nosotros podemos ser mediadores con la instancia que le corresponde y podemos informarle cómo vamos, pero la realidad es que el tema le toca al organismo federal no podemos ayudar mucho, ellos son quienes deben recibirlos”.

Agregó que en lo que sí se garantiza el apoyo es en problemas con alumbrado público, en el caso de lámparas que no funcionan, y en los donde se requiera colocar más.

El apoyo se brinda también para semáforos descompuestos, poca o nula señalización vial.