Fundadores de Instagram abandonan la compañía

San Francisco, Estados Unidos.

En su comunicado, se explica que esta etapa es "para explorar nuevamente nuestra curiosidad y creatividad".

"Mike y yo estamos agradecidos por los últimos ocho años en Instagram y seis años con el equipo de Facebook", dijo Systrom. "Hemos crecido de 13 personas a más de mil con oficinas en todo el mundo, todo mientras construíamos productos utilizados y amados por una comunidad de más de mil millones. Ahora estamos listos para nuestro próximo capítulo".



"Seguimos entusiasmados por el futuro de Instagram y Facebook en los próximos años a medida que pasamos de líderes a dos usuarios en mil millones", dijo Systrom.



No se dio ninguna explicación por su repentina salida de la red de intercambio de fotos que fundaron en 2010.



Facebook compró Instagram en 2012, justo antes de salir a bolsa, a un precio que parecía inconcebible en ese momento: mil millones de dólares, especialmente para una startup poco conocida y sin ganancias.



En ese momento, Instagram no tenía publicidad, con un público fiel de 31 millones de usuarios que se encontraban todos en dispositivos móviles, un grupo un tanto elusivo para el Facebook nacido en la web en aquel entonces. Desde entonces, el servicio ha crecido a más de mil millones de usuarios y, por supuesto, ha agregado una gran cantidad de anuncios.



El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, calificó a Systrom y Krieger de "extraordinarios líderes de productos" y dijo que deseaba "ver lo que construyen a continuación".



Las salidas son un desafío para Facebook. Instagram ha sido un lugar brillante para la compañía no solo porque es visto como un lugar más alentador que el propio Facebook, sino porque es popular entre los adolescentes y los jóvenes, un grupo que esta red social ha tenido problemas para mantener.



Instagram ha escapado en gran medida a los problemas de alto perfil de Facebook sobre la privacidad del usuario, la interferencia de las elecciones extranjeras y las noticias falsas, a pesar de que no es inmune a ninguna de estas cosas.