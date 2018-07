Funcionó la multa sobre México por grito polémico: FIFA

MOSCÚ, Rusia.- Federico Addiechi, director de Responsabilidad Social de la FIFA, habló sobre la multa que se le impuso a México en la Copa del Mundo por lo que es considerado un grito homofóbico.

"No por haber multado a una asociación con mucho dinero o poco dinero, quiere decir que la FIFA se tome más en serio o no, determinado caso. Se ha hablado mucho del caso de México. En todos los juegos de clasificación han sido multados por los gritos homofóbicos y ya han visto lo que pasó después del primer juego (contra Alemania), se les llamó la atención y después no ha pasado nada, no han existido otros incidentes de este tipo. Está claro que es un problema grave, pero no se arregla con multas o penas. Hablamos con la gente de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) para hacerle frente a esto y ellos sabemos han hablado con los aficionados para que estas cuestiones no se repitan. No porque sea una multa alta o baja quiere decir que la FIFA no se tome en serio esto".

La Femexfut se aprovecha de lagunas en el reglamento de la FIFA Piara Powar, ejecutivo de la Red Fare, ha manifestado que la Federación Mexicana de Futbol se ha aprovechado de que la FIFA no considere los gritos homofóbicos como racismo y que la FIFA no sancione igual.

"La homofobia no tiene el mismo estatus en castigos que otros incidentes discriminatorios según la FIFA. A los mexicanos se les tolera eso y no lo clasifican como actitudes racistas. Se debe de dar un mayor seguimiento a este caso en las competencias futuras de la Concacaf".

Ante esta aseveración, Federico Addiechi, director de responsabilidad social de la FIFA, defendió el punto de vista de la FIFA: "Quizá hayan existido algunas lagunas en el reglamento, en distintos artículos, pero hemos borrado esa palabra de homofobia, para la FIFA cualquier caso de discriminación está al mismo nivel".

En la Copa del Mundo han existido 30 casos de sexismo contra mujeres rusas de parte de aficionados y también a reporteras que estaban haciendo su trabajo. Siendo realistas estos casos los podemos multiplicar por diez. Pero todos estos individuos fueron identificados y algunos de ellos deportados.

Al regresar a su país han perdido hasta su empleo. Pero el número de incidentes han sido mínimos. Declaraciones de Piara Powar, ejecutivo de la red Fare, organización internacional que agrupa a aquellos que combaten la desigualdad en el futbol.