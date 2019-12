Funcionarios, obligados a declarar bienes de parejas en 2020

A partir de 2020 todos los funcionarios deberán hacer públicos los bienes de las personas con quienes tienen un vínculo sentimental como parejas, aunque no estén en concubinato ni sean cónyuges, informó la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

Lo anterior luego de que la investigación contra Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), concluyó en que no incurrió en conflicto de interés, ni faltó a la veracidad en sus declaraciones patrimoniales.

La funcionaria planteó que es cierto que legalmente Julia Abdalá, pareja sentimental de Bartlett, no es su esposa, su cónyuge ni su concubina, por ello con la legislación actual no está obligado a declarar sus bienes, pero a partir del próximo año deberá rendir cuentas del patrimonio de Abdalá.

"Este caso dibuja claramente la propuesta que personalmente realicé en el seno del Sistema Nacional Anticorrupción para cambiar los formatos de la declaración patrimonial.

"Los formatos habían sido diseñados de forma minimalista y simuladora en el anterior régimen para no dar cuenta real del patrimonio de los servidores públicos y sus conflictos de intereses", declaró.

Los nuevos formatos fueron aprobados por el Sistema Nacional Anticorrupción el 11 de diciembre, los cuales entrarán en vigor a partir del 1 de enero.

Sandoval Ballesteros reiteró que la SFP actúa con plena libertad y autonomía, que no hay intocables, y todo servidor público denunciado ha sido y seguirá siendo investigado y, en su caso, serán sancionados conforme a las leyes aplicables.

"Nuestra actuación nunca ha sido ni será por consigna, ni arbitraria. Actuamos y seguiremos actuando con la ley en la mano, no hay intocables, no hay perseguidos y cuando no se encuentren elementos que sustenten una posible irregularidad se concluirán las investigaciones en estricta observancia a los principios de legalidad", sostuvo.