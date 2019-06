Funcionario de EU culpa a padre migrante por ahogarse

El director interino de la USCIS de EU culpó a padre salvadoreño que se ahogó junto a su hija al intentar cruzar Río Bravo por ambas muertes.

Cd. de México.

Ken Cuccinelli, recién nombrado director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración EU (USCIS) culpó al padre salvadoreño que se ahogó junto a su hija al tratar de cruzar el Río Bravo por ambas muertes.



En entrevista con la cadena CNN, Cuccinelli fue cuestionado sobre la fotografía que ha circulado en medios de comunicación y si esta se volvería emblema de la política de migración del Gobierno.



"No, de hecho, todo lo contrario (...) la razón por la que tenemos tragedias como esa en la frontera es porque esas personas, ese padre no quería esperar para pasar por el proceso de asilo de forma legal, así que decidió cruzar el río", dijo Cuccinelli.



"Y no solo murió el, sino que su hija también murió trágicamente (...) hasta que eliminemos los atractivos en nuestro sistema de asilo, las personas como ese padre y esa niña van a seguir haciendo viajes peligrosos", agregó.



El salvadoreño Óscar Alberto Martínez, de 25 años, y su hija Angie Valeria, de 23 meses, murieron ahogados cuando intentaban cruzar la frontera con México desde Matamoros, Tamaulipas.