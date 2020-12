Funcionan los filtros antiCOVID en puentes

Diariamente se pueden ver las largas filas de personas que cruzan al lado mexicano, mientras que el filtro trata de poner un freno ante el alza de contagios del Covid-19. Personal de COEPRIS, realiza las labores para exhortar a que no pasen a cosas que no son de vital importancia. Muchos intentan cruzar y son regresados, ya que deben demostrar que vienen a cosas esenciales, no a visitar familiares o a otras acciones.