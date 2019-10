Funciona también en fin de semana

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas otorgó 26 mil 480 consultas médicas en sábados y domingos, durante el primer semestre de este año.

De este modo se cumplió con los propósitos de acercar el servicio a la población que lo requiera en fin de semana que es de descanso, afirmó el jefe de Prestaciones Médicas, Luis César Escalante.

Este esquema busca garantizar una atención oportuna, que el 90 por ciento de las atenciones se agendan a través del sistema de cita previa, y únicamente se deja un espacio libre para los pacientes espontáneos.

El plan de consulta ofrece beneficios adicionales a mujeres embarazadas, quienes obtienen una mejor oportunidad de atención, aunado a que la consulta preconcepcional brinda las mejores condiciones para su proceso de gestación, dijo el funcionario.

Los derechohabientes que necesiten atención médica prioritaria o de urgencias, deberán solicitarla en atención médica continua, que labora las 24 horas, los 365 días del año.

El horario de atención, en sábado es de 8:00 a 14:00 horas en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 77, de Ciudad Madero, No. 38, de Tampico, las No. 10 y 16, de Altamira, No.17, de Río Bravo, y las No. 33 y 40 en Reynosa. La UMF No. 79 de Matamoros, abre sábados y domingos, en horario de 06:45 a 23:00 horas.