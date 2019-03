Funciona la cultura de la denuncia en violaciones

Laredo, Tx.- La Policía de Laredo dice que los casos de delitos sexuales atendidos han aumentado en la última década (88 por ciento), debido a varios factores, entre ellos porque las personas ahora sí denuncian, gracias a la tarea que se ha realizado de animarla a reportar, a tener el valor de hacerlo y a protegerlos en todo momento.

"Adoptar esa cultura de la denuncia, educarlos y animar a las víctimas a meter a la cárcel a sus abusadores, es lo que se ha inculcado en Laredo en los últimos años, no solo por nosotros y nuestra Unidad de Investigaciones Especiales (SIU), sino al magnífico trabajado de todas las agencias de la ley, las especializadas en la materia, ni que decir de los grupos de ayuda, los religiosos y las organizaciones civiles", dijo Claudio Treviño, jefe de la Policía Municipal.

SIU investiga ya no sólo violaciones consumadas, o tocamientos físicos, sino también los acosos verbales (denunciados por niños molestados), aquellos físicos contra adultos, igual que las indecencias sexuales en privado o vía pública, ahora son contabilizadas en un conjunto de delitos sexuales, antes no lo eran, igual que perseguir a ofensores sexuales de otras ciudades que no se han registrado a nivel local o monitorear a quienes anden en libertad condicionada.

Delitos sexuales cibernéticos como exhibir a personas subiendo a redes sociales sus fotografías o videos de desnudos, acciones realizadas en contra de la voluntad de las personas que aparecen en tales escenas o gráficas, también es un delitos que se está denunciando mucho y que se está investigando y actuando contra los acusados.

"En situaciones de sexo, la mayoría de los delitos son de gente conocida, muy poco los casos de un abuso sexual de un desconocido, ajeno a la víctima; es en este renglón de la amistad, del conocido, de la familiaridad o consanguineidad, donde se debe atacar, para que sean menos los casos, por ejemplo, de niños víctimas, de mujeres adultas", dijo Claudio Treviño.

En Texas, los delitos sexuales, se podrán denunciar y serán perseguidos por la ley, cuando una persona tenga hasta 10 años después de haber cumplido los 18 años de edad, sin importar que el ilícito (violación sexual consumada, tocamiento insano, indecencia sexual por exposición o exhibición) haya ocurrido cuando la víctima era un infante, un niño pequeño.

-

NÚMEROS SEXUALES

En las ofensas sexuales en general, englobadas todas, es decir, desde una violación consumada a un niño, hasta una simple insinuación o roce en el ámbito laboral, algo que por cierto no deja de contar y no debe ser tomado como un caso a la ligera, en la década del año 2009 al 2018, ocurrieron, 77 casos en 2009, luego 78, 76, 81, 75, 100 (2014), luego 133, 148, cayó a 114 y luego se disparó a 145 casos en 2018.

Del año 2017 al 2018, en solo 12 meses, subió un +27 por ciento; mientas que en toda una década, del 2009 al 2018, se elevó un +88 por ciento.

Por cuanto a ofensores sexuales registrados ante la Policía de Laredo, hubo 644 en el año 2016; además de 500 en 2017; y de 554 este pasado año 2018, es gente local o foránea avecindada recientemente aquí.

Por cuanto a casos sexuales aclarados en los últimos tres años, (2016, 2017 y 2018), fueron del orden 51 por ciento, 53 por ciento y 59 por ciento, respectivamente.