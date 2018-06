Fumigan, ¡sí!, pero no parece. Utilizan hasta unidades móviles

Río Bravo, Tam.- Aun y cuando el sentir de las familias de una buena parte de los diferentes segmentos de la población es la gran cantidad de plagas de animales alados que con los calores han aflorado en la ciudad principalmente los zancudos, y que para ellos realmente las autoridades de la Secretaría de Salud no están haciendo la parte que les corresponde, afirman que sí se está fumigando inclusive no solamente con vectores sino con unidades móviles.

Tanto responsables del área de vectores de la Jurisdicción Sanitaria Número X así como el director del Centro de Salud Rector, afirman que ellos están procediendo a la fumigación en base a las ovitrampas que son las que capturan y detectan a mosquitos que pudieran ser transmisores del dengue, chikungunya u otros tipo de enfermedades ocasionadas por el animal alado.

A diferencia de sendas declaraciones de líderes de colonias, el director interino del Centro de Salud, manifestó que se está trabajando de esa manera, y también se atienden las escuelas que solicitan fumigación, conscientes de la proliferación de todo tipo de mosquitos pero no transmisores del dengue, aunque no dejan de ser molestos y la gente reciba ataques, no pasa de ahí.

Es más agregó, que las personas pueden acudir al Centro de Salud Rector a reportar problemas de esta naturaleza, y solicitar la fumigación para que coordinadamente con la Jurisdicción Sanitaria Número X, procedan a atender los casos.

Y es que resulta que al no haber coordinación, entendimiento ni apoyo con las autoridades locales como se venía trabajando en años anteriores, ahora sólo cuentan con el apoyo del Gobierno del Estado a través de la mencionada Jurisdicción, y pare de contar.