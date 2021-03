Fui sorprendida, responde Clara Luz Flores sobre video difundido

En un video de poco más de dos minutos que difundió en sus cuentas de redes sociales, Flores habla a la cámara y afirma que la grabación ocurrió antes de que se conocieran las historias de abuso y manipulación de decenas de mujeres por parte del reconocido consultor, un escándalo que se conoció hasta después, según dice.

"Fue un encuentro que tuve antes de enterarme, como miles de ciudadanos y distintos liderazgos religiosos, líderes de empresas, líderes de opinión, que fuimos sorprendidos por las mentiras y engaños con que operó dicha organización y con lo que fue condenado su dirigente con 120 años de cárcel", señala la candidata.

En la respuesta, que demoró unas 10 horas en emitir, desde que los videos fueron difundidos, la abanderada morenista se dijo apenada por haber tomado el seminario con Raniere y se lanzó contra su contrincante del PRI, Adrián de la Garza, que convocó a conferencia de prensa para dar a conocer las imágenes.

"Que quede claro, no tengo nada qué ocultar. Mi error fue participar en un curso de superación personal. Con pena, acepto mi falta. Pero a diferencia tuya, Adrián, yo no cometí ningún delito, no le robé nada a nadie", afirma Flores, candidata de la Coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, integrada por Morena, PVEM, Nueva Alianza y PT.

Esta mañana Apro publicó el video de más de una hora de una entrevista, en la que se ven, frente a frente, Flores Carrales y Raniere, actualmente en prisión, condenado a cadena perpetua por abuso sexual hacia varias de las integrantes de su secta.

Simultáneamente, el candidato de la Coalición Va Fuerte por Nuevo León, por el PRI y PRD, Adrián de la Garza, hizo lo propio en Monterrey, para denunciar la cercanía del gurú de la secta que, se ha dicho, marcaba a las mujeres con hierro candente como un ritual para integrarlas a su organización.

En la imagen, se observa a Flores, sentada en una mesa, en actitud de sumisión y aquiescencia, ante Raniere del otro lado, que le habla con autoridad, y le da su punto de vista, con sesgo filosófico, sobre el ejercicio del gobierno, la sociedad y la civilización.

La exalcaldesa de Escobedo señaló que la presentación del video fue la respuesta de De la Garza Santos después de que ella diera a conocer, el martes, un spot de campaña en el que lo cuestionaba por haber solapado, cuando era procurador del estado, al ahora candidato a la alcaldía de Monterrey, Francisco Cienfuegos, y al exgobernador Rodrigo Medina, y sus familiares, por haber comprado de manera irregular miles de hectáreas en el municipio rural de Mina, 50 kilómetros al norte de la capital, donde fue programada la construcción de un penal, proyecto que fue abandonado.