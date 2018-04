´Fui a la playa; me divertí mucho´

Alrededor de 120 mil estudiantes regresaron a las aulas escolares en Reynosa, muchos cargados de energía después de haber disfrutado de dos semanas de vacaciones, listos para poder concluir el ciclo escolar.

La mayoría salió de la ciudad, otros a las diferentes playas, o en su caso se quedaron en Reynosa, pero todos pudieron disfrutar del asueto en centros recreativos.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), solamente quedan alrededor de menos de dos meses, ya que el 25 de junio se marca como fin del ciclo escolar. 2017-2018.

Cinco jóvenes del nivel de secundaria y preparatoria, relataron sus experiencia, muy contentos por haber podido descansar, jugar con sus amigos o simplemente estar con la familia.

"Yo fui a la playa con mi familia, me fue bien, me divertí mucho, fui dos días a la playa, los demás días nos quedamos en la casa en familia", dijo Neri Alexandre Torres de Anda.

"Me fue bien yo salí nada más a la playa, a Matamoros, fui con mi familia durante dos días, y estuvimos el resto aquí en Reynosa", expresó Juan Osvaldo García.

"Fui a las albercas, un día con mi familia, los demás días estuve en mi casa jugando fútbol", explicó Juan Manuel, estudiante mientras arribaba al plantel escolar.

"Me fue muy bien, si salí dos días a Matamoros, y fui a Monterrey en familia, la ida a Monterrey fue con mis primas y a Matamoros en familia, fui a la playa", dijo María Fernanda.

"Me fue bien si salí a Matamoros, a la playa, disfrute mucho, me la pase bien, me divertí, fui cuatro días, acampamos y dormimos ahí, disfrute mucho", expresó Yeini, alumna del mencionado plantel.

Dos días en la playa. Neri Alexandre Torres de Anda.

Con las primas. María Fernanda, estudiante del nivel secundaria.