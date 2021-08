"Fui imprudente e irreflexivo", reconoce investigador de la UNAM que declaró que el feminicidio "es un acto de amor"

En un pronunciamiento difundido a través de Twitter con fecha del 26 de agosto del año en curso, el investigador dijo que se encuentra en un "proceso de rehabilitación física y emocional debido a un derrame cerebral que fue tipificado como síndrome de Wallenberg y que me llevó a estar largo tiempo en un coma inducido".

"Mi condición, a pesar de que perdí el equilibrio, fuerza y deglución, me ha permitido trabajar para la UNAM mientras atravieso el proceso de recuperación. En efecto, cometí el error y la imprudencia de reproducir el mensaje de una fotografía de un artista chileno, en el fotolibro "AMOR". Todo esto en una conversación en Radio UNAM", apuntó el investigador.

En su escrito, también detalló que durante más de 10 años ha trabajado el tema de la violencia en el país, a través de testimonios orales, trabajo de campo, reflexiones intelectuales. Ese trabajo, indicó, se ve reflejado en sus libros "Docufricción. Prácticas artísticas en un México convulso" y "Peep Show".

"Fui imprudente e irreflexivo al designar al feminicidio como un acto de amor, y por eso mismo pido una disculpa pública. Mi interés no se encuentra en alentar la violencia, sino más bien en sosegarla para que este país puedan vivir las mujeres de una manera segura y gozosa. Reitero mi disculpa pública y me atormenta pensar que el movimiento feminista vea en mí un detractor de sus demandas (que no son sólo legítimas sino fundamentales e indispensables)", dijo Ruiz García.

Tras la difusión de las declaraciones el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, solicitó en una carta a la Junta de Gobierno de la Universidad la remoción del doctor Iván Ruiz García como director del Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE).

En el pronunciamiento, el investigador dijo que si por su error, la Junta de Gobierno solicita su destitución, él abandonará de inmediato el cargo "con la plena convicción de que he trabajado en el IIE con enorme compromiso y entrega".

Al respecto, esta tarde, la UNAM emitió un comunicado en el que informó que la Junta de Gobierno se reunió y "analizó la solicitud del rector y, por unanimidad, resolvió iniciar el procedimiento de remoción del Dr. Ruiz García conforme a lo establecido en el Art. 52 del Estatuto General. Resolvió instalarse en sesión permanente hasta la conclusión de este asunto".