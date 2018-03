¡FUERZA RAYOS!

¿Quién dijo que nada más había dos o tres en Reynosa? ¡son un montón! Más de 200 fieles aficionados al Necaxa de Reynosa y Río Bravo, se reunieron por segundo año consecutivo en el Parque Cultural para tomarse la fotografía oficial del 2018. Los fanáticos de los Rayos tuvieron como padrino de lujo al ex futbolista Salvador “Chava” Cabrera, quien fue parte del Necaxa bicampeón en los noventas (95-96) bajo el mando de Manuel Lapuente.

El sol caía a plomo pero la raza aguantó a pie firme. La cita era a las 15:00 horas y poco a poco fueron llegando hombres, mujeres, niños, familias completas. Con banderas, sombreros y por supuesto camisetas de diferentes temporadas, algunas con mucha historia y eso sí, todas muy valiosas para sus dueños. Salvador Cabrera no se daba abasto firmando playeras y posando para las fotografías del recuerdo, pero eso sí, lo hizo con mucho gusto y siempre con una gran sonrisa.

“Cumplimos dos años con la porra y decidimos hacer nuevamente la invitación a todos los aficionados aunque no sean parte del grupo, pudimos tener a Salvador Cabrera, coincidimos con él en un partido de Necaxa, se le hizo la invitación y aceptó con mucho gusto, se hizo realidad, tenemos con nosotros a uno de nuestros ídolos de los noventas”, explicó Lizbeth Martínez, presidenta del grupo de animación Rayos Reynosa-Río Bravo.

La líder de la porra comentó que la unión del grupo les ha permitido tener más miembros y demostrar que el Necaxa no está solo en esta ciudad.

“Está llegando mucha gente que no conocíamos pero gracias a las redes sociales y a los medios informativos vinieron, esperemos ser más, mucha gente dice que el Necaxa no tiene afición y aquí estamos, no somos tres, somos un montón y amamos al equipo con todo el corazón”, aseguró.

‘PADRINO’ DE DE LUJO

Sorprendido por la cantidad de personas que se dieron cita, “Chava” Cabrera solamente tuvo palabras de agradecimiento para los aficionados fronterizos del equipo de sus amores.

“Feliz de estar aquí en Reynosa, ya había convivido con gente de Tamaulipas cuando me invitaron en Matamoros, he ido a muchas ciudades pero es impresionante ver que hay mucha gente que le va a Necaxa, no somos un público tan fuerte como otros clubes pero es una afición muy noble y que se entrega al equipo, para mi es un gusto convivir con ellos, lo disfruto mucho y trato de platicar lo más que se pueda”, expresó el ex jugador que se desempeñó como medio de contención.

Salvador habló del momento que viven los Rayos a quienes les ve muchas posibilidades de estar en la Fiesta Grande y de paso recordó al reynosense Xavier Báez, quien es parte del actual plantel.

“Creo que tiene posibilidades de calificar, es un equipo que ha encontrado estabilidad con “Nacho” (Ambriz), los jugadores han encontrado el sistema y lo que pretende, yo creo que nos va a alcanzar para estar en la liguilla y por hay dar la campanada y hacer algo importante, “Xavi” ya tiene una carrera de varios años y coincide que es de aquí de esta ciudad, es importante que el club tenga jugadores de diferentes lugares para tener afición en todas partes”, finalizó.

