Fuertes revelaciones de actriz porno

Ciudad de México

La ex actriz porno Stephane Clifford (conocida como Stormy Daniels) aseguró en una entrevista con la revista InTouch que tuvo sexo con el ahora Presidente estadounidense, Donald Trump, en 2006.

En la entrevista realizada en 2011, Daniels asegura que tuvo el encuentro con Trump cuatro meses antes de que naciera Barron, el hijo del magnate con Melania.

DE PORTADA. Las declaraciones de la actriz porno.

HUBO SOBORNO

Esto a pesar de que el abogado de Trump, Michael Cohen, compartió el pasado 10 de enero una carta firmada por ella donde niega cualquier encuentro.Pagó 130 mil dólares abogado de Trump por silencio de ex actriz porno para no revelar el encuentro.

Según el relato de la actriz, el magnate la conoció durante un torneo de golf en Lake Tahoe, Nevada, y la invitó a cenar y a una suite en su hotel en esa ciudad en 2006.

“En realidad, ni siquiera sé por qué lo hice, pero recuerdo que mientras estábamos teniendo relaciones sexuales, yo estaba como, ‘Por favor, no intentes pagarme’”.

“Salimos un rato y él seguía diciendo: ‘Te llamaré, te llamaré. Tengo que verte de nuevo. Eres increíble. Tenemos que llevarte a The Apprentice’”.

Donald Trump.

ANUNCIAN SERIE

“Fire and Fury”, el reciente y polémico libro sobre el Presidente de EU Donald Trump, se convertirá en una serie de televisión, informó The Hollywood Reporter.

El periodista Michael Wolff, autor del texto que ha sido un fenómeno de ventas desde su lanzamiento el 5 de enero, será uno de los productores ejecutivos del show.

Por ahora, no se conocen más detalles acerca de la serie o la cadena que la emitiría.

En su libro, Wolff asegura que Donald Trump nunca buscaba realmente llegar a la presidencia, sino potenciar su marca.

A LA TV. El libro sobre Trump se convertirá en serie.

NO ESTÁ DE ACUERDO

También se detalla el caos en el Ala Oeste durante los primeros meses del mandato del empresario.

En medio de la tormenta mediática que se desató acerca de “Fire and Fury”, el republicano dijo que el libro está lleno de mentiras.

Incluso, abogó por endurecer las leyes de libelo en Estados Unidos.

Trump pidió que se cancelara la publicación del texto, pero esto no sucedió y, finalmente, la publicación salió a la venta cuatro días antes de lo previsto.

¡No miente!

In Touch asegura haber corroborado la historia con un amigo y el ex esposo de Daniels, además de que la ex actriz porno Stephane Clifford pasó una prueba de polígrafo.