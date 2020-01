Fuertes declaraciones

El cantante estadounidense Meat Loaf asegura que la joven activista sueca Greta Thunberg es víctima de "lavado de cerebro" y que no existe el cambio climático.

Thunberg, quien cumplió 17 años, se hizo popular desde 2018 por sus protestas en contra del cambio climático en su país natal; organizó diversas huelgas con otros estudiantes y en agosto de 2019 aumentó su fama cuando llegó a Estados Unidos para dar un discurso en el marco de la Cumbre de Acción Climática de las Naciones Unidas.

El ámbito musical no se hizo esperar para emitir sus opiniones sobre la joven activista, y Meat Loaf, famoso cantante texano, aseguró que a Greta le están haciendo creer algo que no existe.

NADA ES VERDAD

"Siento eso por Greta", dijo. "Le han lavado el cerebro pensando que hay cambio climático y no, no ha hecho nada malo, pero se ha visto obligada a pensar que lo que dice es verdad", declaró Loaf al medio Daily Mail.

El rockero de 72 años también es recordado por hacer campaña durante las elecciones en Estados Unidos en 2012 por el candidato Mitt Romney, lo que le costó la censura en algunos programas de televisión en ese país, pues estuvo incluido en una lista de artistas republicanos hecha por el periódico USA Today.

Asimismo, el también actor no se considera partidista: "Nunca he sido de derecha o izquierda y no estoy seguro de que esté en el centro. Tengo muchas ideas de izquierda y otras muchas de derecha y no sé donde me pone eso. Eso me convierte en raro", comentó.