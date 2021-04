Fuera titular de la Comisión de Búsqueda de Personas

Señalan a Jorge Ernesto Macías, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de no atender las solicitudes que les hacen, pues sólo responden a otros colectivos de Tamaulipas.

Señala que de pretexto ponen que se está en plena pandemia, "pero así como para actos políticos sí hay semáforo verde".

"Yo también quiero encontrar a mi hijo desaparecido desde hace diez años, pero incluso me han dicho por oficio que mi hijo desapareció en Tampico y que aquí lo debo encontrar, qué estupidez", recalcó.

Señala que Justicia Tamaulipas y otros Colectivos quieren buscar en Reynosa, Abasolo y Jiménez que es en donde presumen puedan estar sus familiares.

"Es necesario que destituyan a Macías y pongan a una persona sensible al dolor de los demás", dijo y advirtió que de no ser atendidas sus solicitudes se van a ir a plantar a la Fiscalía y a Derechos Humanos, "vamos a levantar también denuncia, pero no vamos a ir a Victoria sino a México para que vean la cochinada que están haciendo que no se vale".