Fuera López Gatell, exigen gobernadores

" La emergencia sanitaria exige no solamente de un especialista, sino de un perfil con sensibilidad, inteligencia y un alto sentido de responsabilidad que el señor Gatell carece". Alianza Federalista, comunicado conjunto.

Cd. Victoria, Tam.

Diez gobernadores de oposición exigieron la destitución del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal, Hugo López-Gatell al responsabilizarlo por la errática estrategia contra la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV 2, la cual acumula 46 mil 688 defunciones por Covid-19 así como 424 mil 637 casos positivos a nivel nacional y con 8,458 casos de Covid, nuevo máximo para un día.

"Hoy nuestro país atraviesa una de las peores crisis de su historia, resultado de un manejo errático de la epidemia y de la falta de respuestas eficaces para frenar una brutal caída económica, que ha dejado sin ingresos a millones de familias mexicanas", señala el comunicado en conjunto firmado por los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas.

"La economía nacional cayó casi 20 puntos, un nivel jamás visto; hoy seremos el tercer país con más muertes en el mundo, sólo por debajo de Brasil y Estados Unidos, que duplican y triplican la población de México. Se espera que esta crisis deje por lo menos 10 millones de pobres más en México; además, cada hora están muriendo 27 personas por Covid. Las cifras siguen empeorando y la emergencia de salud comienza a tomar la dimensión de una crisis humanitaria".

ACUSAN A SUBSECRETARIO

Los mandatarios estatales acusaron directamente al subsecretario de Salud federal y encargado de coordinar la estrategia con los 32 mandatarios estatales para la atención y contención de la epidemia; la tarde del jueves cuestionado al respecto en rueda de prensa en Palacio Nacional, López-Gatell mencionó que algunos gobernadores no han asistido a las reuniones con las autoridades sanitarias y que por el contrario, estos llevan una estrategia independiente al del resto del país, no obstante, evitó señalar a algún mandatario en particular.