Fuera de los Emmy

El presidente de programación de HBO, Casey Bloys, mencionó que la última temporada de Game of Thrones se estrenará durante el primer semestre de 2019, periodo en el que ya no podría recibir nominaciones para los premios Emmy de 2019, informó The Huffington Post.

Para que una serie sea nominada a los premios Emmy de 2019, debe de ser transmitida entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de mayo de 2019, por lo que Game of Thrones sería reconocida hasta la edición de 2020.