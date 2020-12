Fuera del grupo y no le avisan

Ciudad de México.

Por la mente del bajista Sabo Romo ha pasado la idea de que posiblemente su ciclo con Caifanes está terminado.

"Y no pasa nada porque afortunadamente las cosas son cíclicas", dice .

Y es que el músico sí se imagina su vida sin Caifanes sólo hay algo con lo que no podría vivir:

"Lo único que no me puedo imaginar es la vida sin mi papá, incluso con mis hermanos pero la vida sin mi papá no me la puedo imaginar".

CANCELAN AUTOCONCIERTOS

El tema surge en el marco de los autoconciertos que la banda de rock ofrecería la segunda semana de diciembre y que, aunque al final fueron cancelados por la pandemia del Covid-19, provocaron ruido pues Sabo no formaría parte del show. Fue el propio músico el que hace unas semanas señaló en un programa radiofónico que había problemas administrativos en el grupo y ahora lo detalla.

"Ellos no hablaron de mi estadía en Caifanes y me pareció un acto de responsabilidad de mi parte comentarlo porque básicamente sale la promoción de los autoconciertos de diciembre, yo no estoy ahí y me entero igual que todo mundo y nadie me ha avisado si ya no soy parte de la banda o sí", recuerda.

Sabo, junto a Saúl Hernández, Alfonso André y Diego Herrera fundaron el grupo a finales de los 80 y pronto se les unió Alejandro Marcovich, este último actualmente está fuera de la agrupación.

SIN RESPUESTAS

"No sé qué va a pasar, ahora mismo no tengo una respuesta precisa para ello pero estoy contento, tranquilo, están pasando muchas otras cosas igual que en los 40 años anteriores en mi vida en los que he tenido esta oportunidad maravillosa de formar parte de cosas que me nutran y me enriquezcan".

Y es que actualmente el bajista está promocionando su trabajo en el grupo AUA donde comparte créditos con Alter Tewel, Adrián Ávila y Nay Stanfield, entre otros.