Fuera de IVA al 8% 70% de comercios

Sólo tres mil empresas establecidas en la franja fronteriza de Tamaulipas podrán aplicar el IVA al 8 por ciento, como parte del decreto de zona libre.

Esta cantidad no representa ni el 30 por ciento de los comercios registrados ante la Federación de Cámaras de Comercio en el estado, así lo declaró el director del organismo Abraham Rodríguez Padrón.

"El error estuvo en que condicionaron la facturación a los procesos de importación y exportación, se consideró como algo opcional, no debió ser así, se pudo haber impulsado a que todos sin importar el giro o proveedor tuvieran este impuesto solo por ser frontera", precisó.

Recordó que el 7 de marzo venció el plazo que el Sistema de Administración Tributaria otorgó al gremio empresarial para solicitar facturas con los nuevos impuestos, que incluyen además una disminución del ISR al 20 por ciento.

Pese a que el gobierno federal había anunciado que el programa de la zona libre sería un beneficio competitivo en lo local, nacional e internacional.

El diagnostico que tienen los empresarios no proyecta resultados positivos.

"Tenemos ahorita vendedores de automóviles que atendieron la convocatoria y algunos centros comerciales pero también existen quienes incluso han decidido retractarse de su inscripción porque se dan cuenta que no hay ningún beneficio, que por el contrario cargan con una responsabilidad".

Reynosa forma parte de los 10 municipios fronterizos tamaulipecos donde estas reglas pueden aplicarse, al existir divisiones entre quienes sí facturan al 8% y entre quienes aún conservan el 16% se generará un ambiente de confusión y de poca estabilidad.

Descartó que exista otro periodo de inscripción ante el SAT para quienes se quedaron fuera y consideró que de abrirlo, la respuesta no seria positiva.

No fue una zona franca, no fue una zona libre, no fue parejo, lo mejor es que se haga como antes que todas apliquen sin registrarse, que si yo compro al 16 yo pago al 8 y después solicitó la devolución, pero las empresas han decidido no hacerlo, porque es tedioso".

Lamentó que se eliminará la compensación universal que permitía a los empresarios obtener beneficios fiscales.