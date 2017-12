FUERA DE CHIVAS

Guadalajara, Jalisco

Tras casi siete meses de silencio, Jorge Vergara decidió hoy manifestarse y lo hizo para fijar su posición en torno al conflicto de Oswaldo Alanís, del que advirtió ya no entra en el esquema de sus Chivas.

El empresario no sólo reveló las exigencias del futbolista, sino que además criticó a la Asociación Mexicana de Futbolistas profesionales, por no opinar sin estar enterada, y ni siquiera consultarle respecto al caso.

“La Asociación de Futbolistas está totalmente equivocada. No estamos haciendo nada ilegal, nada equivocado. Estamos respetando el contrato, si es que (Alanís) se quiere quedarse sin jugar, le vamos a pagar su contrato por seis meses. Esa fue decisión totalmente del jugador, la de no aprovechar la oportunidad de irse a jugar a otro equipo que era el Querétaro que le ofrecía más sueldo”, dijo el empresario al programa Raza Deportiva de ESPN en Estados Unidos.

“Para el esquema de Chivas (Alanís) ya no cabe, no jugó bien la temporada pasada, nos exigió un aumento de sueldo, que no se le dio a nadie porque no hubo una temporada para nadie halagadora, ni mucho menos”.

Vergara dijo no sentir temor alguno por las acciones que pueda emprender la Asociación de Futbolistas.

“A mi no me intimida la posición de la Asociación de Futbolistas. No han tenido la atención de comunicarse conmigo y saber cuál es nuestra posición”, agregó el directivo.

El dueño del Rebaño dejó en claro que en caso de que el jugador decida no renovar, pero sí quedarse a cumplir lo que le queda de contrato, él ya no será integrado al primer equipo.

“Si no se llega a un acuerdo, él ya no podrá jugar en Chivas”, advirtió Vergara.

“Pagamos una fortuna por él, obviamente estamos perdiendo mucho dinero. Creo que la posición de la Asociación de futbolistas está equivocada, porque solamente se están apegando a un tema y creen que todo es entorno a ese tema”.

Alanís se mantiene entrenando por separado con la filial de Segunda División en las instalaciones de San Rafael, después de que pretendía una extensión contractual de tres años con aumento de sueldo, mientras que Chivas sólo le ofrecía 6 meses sin incremento.

“Cuando tienes un jugador que está ausente en la cancha por varias razones y cuando todo el equipo tuvo malos resultados no puedes pensar primero en el sueldo cuando no rendiste donde tenía que hacerlo”, insistió Vergara.

“Se le ofreció algo y no aceptó. Hubo un equipo que le presentó una oferta pero consideró que era un club pequeño y no se quiso ir. Le ofrecían un aumento del 30 por ciento. Es decisión de él”. manifestó. (Reforma)

