Fuentes: Policía en caso Floyd iba a declararse culpable

MINNEAPOLIS

El acuerdo habría evitado cualquier cargo federal potencial, incluyendo uno de violación de derechos civiles, como parte de un intento por resolver con prontitud el caso para evitar más protestas como las ocurridas en Minneapolis, según dos funcionarios policiales con conocimiento directo de las conversaciones. Los oficiales hablaron con The Associated Press a condición de mantener el anonimato dado a que no estaban autorizados a discutir las conversaciones.