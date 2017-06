Fue humillada en EU

Ciudad de México

Para muchos mexicanos abrirse paso en Hollywood no ha sido fácil, y ahí están los casos de Salma Hayek y Demian Bichir, lo cual Eiza González ya comprobó, pues tuvo una experiencia poco grata, que la hizo sentirse realmente humillada.

La protagonista de la serie From Dusk till Dawn: The Series compartió lo mal que la pasó en una audición en Estados Unidos.

TODO ES DISTINTO

“Soy una perfeccionista, lo cual es malo a veces, pero bueno en otras ocasiones. Fue en una de mis primeras audiciones en Estados Unidos, es un formato diferente al que tenemos en México.

“En México siempre se trata de la química. Lees con otro actor, usualmente en el set. Pero aquí, tienes que leer con el director de casting mientras alguien está escribiendo y otro lee los diálogos”, compartió la artista con Interview Magazine.

Eiza quedó helada cuando después de hacer sus diálogos tuvo una reacción poco afectiva de la encargada de hacerle la prueba.

NADA AGRADABLE

“Les di cuatro escenas, y pensé que elegirían alguna de ellas porque así es como funciona en México. Pero la directora de casting paró todo. Ella era muy mala.

“Me dijo ‘seguramente vas a conseguir trabajo porque eres bonita’. Yo reaccioné con ‘¿qué significa eso?’. Me molesté demasiado. Me hice una nota mental de que no quería volver a escuchar algo así otra vez. Fue un ‘te voy a demostrar quién soy’”.

La actriz no quiso mencionar de que cinta se trataba o programa de TV para lo que audicionó, sin embargo ahora sus logros hablan por sí solos.

Al cine

Dentro de poco Eiza González estará en la cinta Baby Driver junto a Ansel Elgort, Kevin Spacey y Jon Hamm, por lo que su esfuerza al parecer ha valido la pena. Demostró que sí pudo con el paquete.