´Fue una designación a oscuras´, acusa Lázara

Estamos esperando a ver qué es lo que decide Acción Nacional, si va a haber movimientos . María Luisa Tavares, militante panista

El Mañana / Staff.- "Prácticamente fue una designación a oscuras, porque no se dio a conocer la lista de los aspirantes que se registraron en tiempo y forma", dijo Lázara Nelly González Aguilar, militante panista, quien se registró como precandidata a la diputación por el principio de representación proporcional.

La militante presentó recurso de inconformidad contra la designación de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional, realizada por la comisión organizadora electoral del PAN Tamaulipas y que ahora se encuentra en espera de resolución en el TRIFE.

"En segundo lugar espero que el CEN emita una opinión a mi favor al respecto", expresó al ser abordada sobre el tema.

De igual forma, María Luisa Tavares Saldaña, quien se registró como suplente en fórmula con Lázara Nelly González Aguilar, comentó que se van apegar a lo que diga el reglamento del Partido Acción Nacional.

"Estamos esperando a ver que es lo que decide el partido, si va a haber movimientos y dar segmento al reglamento, nosotros nos vamos apegar al reglamento de nuestro partido", expresó Tavares Saldaña.

Tras revisar el recurso de inconformidad que se público en el CEN Tamaulipas, firmada el 2 de marzo de este año, Lázara Nelly Gonzalez Aguilar, explica los motivos.

"Me percate que la comisión permanente del consejo estatal del PAN del Estado había designado a candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional, sin mediar acuerdo, razón o resolutivo motivado, fundado en la normatividad interna del partido, ni la legislación electoral, hecho que viola mis derechos fundamentales", precisa.

Y agrega el texto:

"Ya que de manera discrecional, sin tomar en cuenta 17 años de militancia, sin tomar en cuenta la experiencia en los distinto cargos que he desempeñado como senadora, diputada federal, presidente municipal, de una manera burda, me privan de mi garantía constitucional de votar ser votado, lo cual me causa agravio", explicó en el documento que se encuentra en los estrados del Comité Estatal.

También existe un juicio de inconformidad en los estrados del CEN del PAN Estatal, que firma Gelasio Marquez Segura, quien también se registró por el principio de representación proporcional.