¡Fue un gol inolvidable!

Así como el primer amor o el primer beso, el primer gol jamás se olvida. Pedro Pedraza se estrenó con la camiseta de los Mineros de Zacatecas en la jornada 13 de la Liga de Expansión Mx. El 4 de noviembre del 2020 quedará grabado en su memoria. Su equipo estaba abajo en el marcador, corría el minuto 27 cuando Pedro arrancó desde la media cancha, su compañero le respetó el movimiento con un trazo perfecto, el reynosense bajó la pelota entrando al área y con la misma pierna derecha la mandó a guardar. Al final los Mineros vencieron 5-1 a los Correcaminos.

"Siempre el primer gol va a ser inolvidable... y como dices, no lo celebré porque teníamos que dar la vuelta y quedarnos con los 3 puntos en nuestra casa ya que estamos en la lucha por el primer lugar de la tabla, ya cuando acabó el partido pues contento por el resultado y el gol y bromeando con el jefe de prensa le comenté que si había oportunidad de anotar otro ahora si lo iba a celebrar con todo", señaló el mediocampista de contención.

En el actual torneo Pedraza ha ido cumpliendo sus objetivos. Debutó, se ganó la titularidad y ya metió gol.

"Se me han ido presentando las oportunidades y las he aprovechado muy bien y estoy agradecido con eso. Quiero quedar campeón con Mineros, quiero dejar huella junto con mis compañeros de ser los primeros en ser campeones en esta institución, el objetivo está claro y trataremos de concretarlo para el bien del equipo y de nuestras carreras hablando de todos en general", indicó el camiseta número 16, quien ha participado en 11 partidos, 7 como titular para sumar 591 minutos.

Su sangre es regia pero su corazón reynosense y guarda un cariño especial por ambos lugares.

"Nací en Monterrey pero me fui a mis ocho años a Reynosa y ahí fue donde crecí, me encanta Monterrey, disfruto estar ahí cuando voy pero en Reynosa fue donde me crié, me hice ahí, estudié, conocí amigos que sigo frecuentando entre otras cosas más, es un orgullo, siento bonito que la gente me tome de ejemplo a mi y cada que voy les agradezco mucho a todos, yo me siento tamauliregio", finalizó.