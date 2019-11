¡Fue un gol inolvidable!

Hay goles que no se olvidan y el de David Navarro tiene varios ingredientes que lo hacen especial. El pasado viernes marcó su primer gol con la camiseta del Atlético Reynosa y vaya que lo celebró en grande pues significó los tres puntos.

Fue al minuto 89 cuando el defensa lateral se agregó al ataque a toda velocidad para culminar la jugada con un disparo cruzado, fue el 2-1 sobre el Atlético Saltillo Soccer.

"Es mi primer gol desde que estoy en este equipo, ya hace un año, en lo personal bien contento porque le tengo mucho cariño a la institución, al plantel, a la afición, a la directiva, es un gol dedicado para ellos y para mi familia, y en lo colectivo pues fue un gol de último minuto que sirvió para ganar, ni yo me lo creía, no sabía ni como festejarlo y solo abrace a mis compañeros porque sabía que regresaríamos a casa con los tres puntos", explicó el futbolista oriundo de Montemorelos, Nuevo León, quien vive su segundo torneo con el conjunto fronterizo.

La jugada fue muy rápida y sucedió en la recta final del partido, pero no fue obra de la casualidad ya que David señaló que se trata de un movimiento que tienen bastante entrenado.

"Lo que sucede en los partidos es lo que se practica en la semana, ya les había dicho que el volante de ellos no me seguía, les dije que me buscaran sin pensarla tanto y así lo hizo Angulo, el lateral lo siguió a él y yo piqué hasta llegar al área, lo único en lo que pensé fue en tirarla al poste más lejano del portero y la metí", dijo narrando los detalles de la jugada.

Con ese triunfo Reynosa recuperó los puntos que dejó escapar en casa ante la Universidad de Zacatecas y se mantienen en la pelea por la cima del Grupo 1.

"Lo que pasó contra Zacatecas fue un mal partido que tuvimos que no debimos dejar ir puntos, ya nos había pasado con Durango, y ahora por eso tuvimos que redoblar esfuerzos, si queremos pensar en grande tenemos que pasar por encima del equipo que sea y donde sea", afirmó.

Restan solamente dos partidos para que finalice la primera vuelta en la Liga Premier y esperan sumar más de 6 puntos para cumplir el primer objetivo.

"Viene primero Mineros de Fresnillo el viernes, último partido en casa de este año y vamos a salir a ganarlo, luego toca ir a ganarle a Murciélagos, terminar en el primer lugar es el objetivo que tenemos todos en mente", finalizó.