Fue mal construida la marquesina

Tampico, Tam.

Don Elfego Ortega, quien toda su vida ha sido oficial albañil, dice que la marquesina que se desplomó el martes en la zona centro de Tampico no estaba bien construida y el peligro sigue porque aún queda parte de ella y eso, dijo representa un riesgo para la ciudadanía.

El hombre de la tercera edad lamentó que se haya perdido una vida de una joven mujer a causa de que hicieron mal esa construcción ya que a su ver tenía que llevar amarres y no se los hicieron.

"Para incluir un alero tienen que romper la cadena y descubrir las varillas que tiene esa cadena, debe descubrirlas y las que vienen del alero las deben enganchar, tiene que ir enganchado de las varillas de la cadena", explicó.

Hizo ver que aunque nadie lo diga todo salta a la vista, en este caso que esa marquesina fue mal construida y que hubo riesgo para muchas personas durante muchos años.

"Aunque no lo quiera decir se ve como está, no tiene ni un amarre", aseveró.

Don Elfego señala que tan mal está el trabajo que ya apuntalaron y que es preferible tumbar todo ya porque así como está el resto de la marquesina es un verdadero peligro.

"Está igual no tiene nada, ya le pusieron puntales, es preferible que tumben eso porque el peligro sigue, seguirá hasta que no lo tumben... Todo por eso ya le metieron puntales, ya uno tiene experiencia y ve pero el peligro sigue mientras no lo tumben allí sigue", concluyó.