Fue la primera en abrir puertas

Es de las primeras latinas que se hicieron famosas en Hollywood, detrás de ella llegaron muchas más, como una Salma Hayek, Jennifer Lopez o Sofía Vergara.

María Conchita Alonso, quien celebra 45 años de carrera, empezaba a vivir su sueño americano en 1982 cuando fue invitada a la exitosa emisión La Isla de la Fantasía y dos años más tarde tendría su debut en cine en la cinta Fear City (1984) junto a Robin Williams.

"Yo fui en realidad quien le abrió las puertas a las nuevas generaciones... a una Salma, a una Jennifer, fui yo", declaró la venezolana de 63 años.

"He trabajado con los más grandes de esa época, y la única razón por la cual yo no seguí haciendo eso, es porque yo me retiré", dijo.

Más que retirarse, la actriz se concentró en buscar ayudar para su país.

"Soy muy apasionada, y yo veía que en Venezuela con Chávez iba a llegar una Cuba y de un día para otro, no sé ni cómo, abandoné todo.

ABRE BRECHA

"No quise seguir con entrevistas, no quise ver guiones, reuniones con productores, me quería concentrar en salvar a Venezuela", aseguró.

Lo que sucedió después ya es historia, pero ahora María Conchita sí se arrepiente de haber tomado esa decisión.

Fue la primera famosa hispana, no nacida en los Estados Unidos, en protagonizar un musical en Broadway, El Beso de la Mujer Araña en el Broadhurst Theatre en 1995.

"Debí haber continuado con mi carrera y al mismo tiempo aprovechar mi fama y poder como artista para seguir hablando y educando a la gente", señaló en esta entrevista telefónica.

Actualmente, la actriz quien fue nominada al Independent Spirit Award como Mejor Actriz Protagonista en 1997 por su papel en Caught, dijo estar en el momento ideal para encontrar al hombre de su vida.

"Le digo a la vida, a esa fuerza que llamamos Dios: ´Ponme en mi camino a quien de verdad va a estar conmigo´. A estas alturas de mi vida ya sé exactamente qué es lo que no quiero", expresó.

SE PONE ROMÁNTICA

En un momento en el que muchas de las canciones exitosas pueden resultar "vulgares y agresivas", María Conchita llega con su romanticismo.

La intérprete habló de su más reciente sencillo, "Lléname de Ti", que tenía guardado desde hace años, pero que estrenó en plena cuarentena.

"Es una balada familiar de ´Acaríciame´, es de la misma línea, son hermanas. Yo creo que en la industria de la música hacen falta muchas canciones bonitas, románticas, que te hagan soñar", afirmó.