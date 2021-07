Fue intenso el Día Nacional del Registro de Votantes

San Juan, Tx.- Ayer 24 de septiembre se celebró el Día Nacional de Registro de Votantes, una tradición que data de 2012 y busca fortalecer la democracia en Estados Unidos, por lo que distintos organismos sin fines de lucro salieron a las calles del Valle de Texas con la finalidad de registrar a potenciales votantes.

Como cada cuarto martes de septiembre, el Día Nacional de Registro de Votantes tiene como objetivo asegurar que todos tengan la oportunidad de votar y no sean parte de los millones de estadounidenses que no pueden ejercer su derecho al no saber o poder registrarse antes de las elecciones.