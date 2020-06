Fue el salto más grande

La maternidad ha sido el salto de longitud más grande de Yvonne Treviño Hayek.

La saltadora olímpica se convirtió en madre hace dos años del pequeño Alejandro y, desde el día de su nacimiento, ha estado vinculado al deporte.

Frente al hospital se encontraba una pista de atletismo, recuerda Yvonne, y desde aquel 13 de abril de 2018, ha sido su acompañante en los entrenamientos en la Universidad de Houston, donde entrena en el equipo del legendario Carl Lewis.

“Mientras corro, él va a lado de mi en la bicicleta. Y quiero pasarle una mejor versión de lo que yo soy, no dejarlo fuera sino que vea con el ejemplo que todo se puede”, asegura Treviño vía telefónica desde Houston.

Saber perder es parte del legado que quiere dejarle a su hijo en un mundo donde el éxito pareciera que no tiene que ver con la derrota, pero es ahí donde los deportistas se crecen, en la adversidad.

Por la pandemia tuvo que suspender su temporada en el equipo del medallista estadounidense donde se forjó para los Juegos Olímpicos de Río 2016.

En enero pasado planeaba volver y ante la emergencia sanitaria se vio obligada a entrenar desde casa tras la postergación de los JO de Tokio 2020.

¿Cómo asimilaste la postergación de Tokio 2020?

No fue un shock por cómo se fue dando la situación, no veía cómo se podían dar unos Juegos Olímpicos por cómo la situación se estaba dando.

Había que adaptarse a esta circunstancia que nos impactó a todos, fue tan rápido, de un día para otro empezó a cambiar el mundo.

A falta de pistas, ¿qué tipo de entrenamiento has podido hacer?

Empecé entrenando en mi casa con ejercicios de fuerza y flexibilidad, siempre hay cosas que hacer que no requieren tanto equipo.

Me armé el carril de longitud, me puse a medir en mi colonia, empecé a correr en banquetas lo que podía hacer con lo que tenía.

La adaptación no ha sido física sino también mental, es importante para no perder de vista el objetivo.

¿Qué anécdota guardas con Carl Lewis?

Hay una anécdota que me encanta. Estuve entrenando con él desde 2014 hasta 2018, después me convertí en mamá y ahí ajusté un poco la forma del entrenamiento.

La idea era regresar con ellos de enero a mayo, pero todo esto se vino abajo y toda la comunicación ha sido a distancia. Un día le pregunté cómo fue tan bueno para hacer lo que hacía y me dijo que nunca había confiado absolutamente en su talento.

No sólo sabía que tenía este talento sino que trabajó en ello y entrenando con ellos me he dado cuenta que es la manera de conseguir los objetivos.

¿Volver al deporte de alto rendimiento tras la maternidad ha sido complicado?

Lo más difícil ha sido la flexibilidad de mente y el encontrar el tiempo, es una realidad que ser mamá es la mayor bendición de mi vida y es un trabajo 24/7.

Cuando están pequeños, no los puedes dejar con cualquier persona, no es fácil soltarlos y tienes que encontrar ese apoyo que te ayude. La maternidad ha sido sumar una motivación, una fuerza más grande a mi vida.

¿Imaginas el mundo después de la pandemia?

No vamos a dar nada por hecho, nos enseñó a vivir el presente y valorarlo.

El mundo en general será un mejor lugar para todos y, para hacer un mundo mejor, se empieza con nosotros mismos.