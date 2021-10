Fue algo sembrado: Padre de Octavio Ocaña sobre muerte del actor

CIUDAD DE MÉXICO.– "Mi hijo era un actor , y ustedes lo saben. No tenía enemigos, no tenía nada", expresó Octavio Pérez, padre del actor Octavio Ocaña. Además de asegurar que tanto la pistola, como la tesis de que se encontraba alcoholizado fue plantada por las autoridades.

"No me pregunten de armas porque eso no existe, esas son cosas que le inventaron, claro que fue algo sembrado, tenía quien lo cuidara y ellos son los que traen arma. Estoy destrozado y esto va para todos los padres que han perdido un hijo como yo, están expuestos nuestros hijos por esta política que tenemos y por esa policía, que son unos corruptos, porque eso fue lo que pasó con mi hijo", dio al ser cuestionado por los reporteros.

El sábado se llevó a cabo el velorio del actor, en Tlalnepantla, Estado de México, donde se dieron cita amigos y familiares del intérprete, en la funeraria Gayosso Santa Mónica.

La policía informó que el actor portaba un arma, pero su padre rechazó eso, pues dijo que "él tenía quien lo cuidaba y ellos son los que traen armas, él no traía arma".

"Acabo de llegar, lo único que quería era ver a mi hijo, ya lo vi y lo único que les pido es respeto, la gente lo quería y quiero que se quede con esa imagen, era una gran persona, un actor que se ganó al público desde niño", dijo a los reporteros, el padre del actor que interpretaba al personaje de Benito, en la serie "Vecinos" de Televisa.

"Para nosotras es una pérdida irreparable. Es algo con lo que tenemos que aprender a vivir, sin duda alguna. Sun embargo, recordarlo todos los días de nuestra vida en cada momento, cada recuerdo, cada vivencia y en cada fracaso", dijo una de sus hermanas.

El programa "Suelta la Sopa" compartió en su cuenta de Instagram un video en el cual se aprecia el féretro del comediante de 22 años.