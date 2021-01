´¡Fue abuso de poder!´

La familia D´Alessio decidió no tomar acciones legales en contra de las personas que golpearon a César, hijo de la "Leona dormida". Fue el 16 de diciembre que la cantante Lupita D´Alessio se enteró de que su hijo César había sido golpeado en una fiesta en la que lo contrataron.

"A mí la madrugada que me habló mi hijo Ernesto y vi las fotos me solté a llorar, yo creo que las mamás que lo hayan visto me van a entender o que hayan pasado por cosas así. Es muy difícil lo que ha pasado en este país, tantos jóvenes desaparecidos también", relató en entrevista con Ventaneando.