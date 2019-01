⚕Frutas con alta y baja cantidad de azúcar

CIUDAD DE MÉXICO.- Es probable que hayas escuchado que comer azúcar es perjudicial para nuestra salud; sin embargo, este tipo de carbohidratos están presentes en la mayoría de las cosas que comemos, desde los alimentos procesados hasta los naturales.

Pero aunque se trata de diferentes azúcares cuyo impacto también no tiene el mismo efecto en el cuerpo, el exceso de cualquier carbohidrato sí daña nuestra salud. Es decir, el azúcar de las frutas no es perjudicial para tu salud pero si se come en exceso, podría impactar en los niveles de insulina.

Aquí te presentamos las diez frutas que mayor y menor contenido de azúcar tienen para que tengan un mejor control de su ingesta.

1. Higos

Los higos son ricos en azúcares. Una taza aporta alrededor de 29.3 gramos; la recomendación es que no comas más de dos higos al día.

No por ello debes eliminarlos de tu dieta ya que pueden ayudarte en tu salud gracias a su alto contenido en fibra, potasio, calcio, magnesio, vitaminas (A, E y K), así como sus probióticos que ayudan a la función del intestino.

2. Granada

Aunque no es una de las frutas más populares, sí es una de las más dulces. Una taza de semillas de granada aporta 23.8 gramos de azúcar; es rica en fibra al aportar 7 gramos por porción, también es rica en antioxidantes y en vitamina C.

3. Mango

Una de las frutas preferidas de todos es el mango y es probable que en temporada, sea de la fruta que más gozas; sin embargo, es una de las frutas que más azúcar tiene: un total de 22.5 gramos.

Pero a pesar de ello, el mango aporta vitamina A, B6 y C que ayudan y brindan protección a los ojos y al corazón. Además, sus antioxidantes protegen contra algunos tipos de cáncer. Sólo cuida la cantidad que consumas.

4. Plátano

Algunos de los beneficios del plátano son que ayuda al desarrollo de los músculos; sin embargo, sus niveles de azúcar son altos, 18.3 gramos y bajos en fibra 3,9 gramos, por ello, se recomienda acompañarlo con proteínas y grasas saludables.

5. Mandarinas

El total de los azúcares de las mandarinas es aproximadamente 12.7 gramos por pieza. Las mandarinas, por otro lado, son ricas en vitamina B12 que ayuda con el cuidado y el crecimiento del pelo.

6. Sandía

La sandía es una de las frutas más dulces, aunque su contenido de azúcar —por taza— es de 9.4 gramos por lo que el impacto en los niveles de insulina es mínimo.

Quizás uno de los problemas de la sandía es que la fibra que aporta es de digestión lenta, aun así todos amamos comerla en los días de verano.

7. Fresas

Las fresas son de los frutos que menos azúcar contienen, pues una taza solo nos aporta 7.4 gramos. Sus beneficios se ven reflejados en un buen sistema inmunológico y en una reducción considerable de estrés gracias a la vitamina C que aportan.

8. Zarzamoras

Una taza de esta fruta aporta más fibra (7.6g) que azúcares (7g) y se refleja en su sabor. Las moras son ricas en antioxidantes y ayudarán a tu cuerpo al protegerlo del deterioro cognitivo y de las enfermedades del corazón.

9. Frambuesas

Las frambuesas, más que ser ricas en azúcares, lo son en fibra pues en una taza encontramos 8 gramos, mientras que solo 5.4 gramos de azúcares.

Con las frambuesas puedes perder peso gracias al alto contenido de fibra que da una sensación de saciedad.

10. Arándanos

Uno de los frutos más bajos en azúcar son los arándanos que aportan 4.3 gramos en una taza; su contenidos de fibra no son tan altos, pues solo aporta 3.6 gramos. Ricos en antioxidantes que protegen al cuerpo.