Frustran a contrabandistas; frenan otros siete intentos

No cesan los intentos de cruce de migrantes.

En la primera acción, oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) solicitaron ayuda a los agentes federales con respecto a una parada de una Ford Expedition cerca de Peñitas, Texas.

Los agentes fronterizos arrestaron a migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador que viajaban en el vehículo. DPS tomó la custodia del conductor.

En el área de San Manuel, Texas, se desató una persecución cuando los agentes intentaron realizar una inspección de inmigración a los ocupantes de una Ford F150.

El conductor no cedió y se dio a la fuga. Se impactó contra una cerca causando daños antes de ser rescatados. En total los agentes arrestaron a diez no ciudadanos de Estados Unifod. El conductor no fue localizado.

En otra acción pero en Mission, Texas, policías del DPS solicitaron ayuda con la detención de un vehículo sospechoso en posible intento de contrabando de personas.

Tras confirmar las sospechas, ocho inmigrantes fueron arrestados. El DPS tomó la custodia del conductor.

Durante una persecución de un Chevrolet Malibu cerca de Linn, Texas, los agentes fronterizos pudieron detener a dos personas.

Cerca de Santa Elena, Texas, cuando los agentes federales intentaban realizar una inspección de inmigración en una camioneta Ford. El conductor no cedió y atravesó una valla de propiedad privada. Finalmente lograron detener a dos migrantes.

El Departamento de Policía de Roma solicitó apoyo de los agentes federales sobre un vehículo que se volcó en esta ciudad tras ignorar la orden de los uniformados.

Los agentes determinaron que cuatro de los ocupantes eran ciudadanos de El Salvador y México presentes ilegalmente en los Estados Unidos. Otro migrante resultó con heridas leves y fue transportado a centro médico local. Horas más tarde fue dado de alta y transportado a una instalación de la Patrulla Fronteriza. La policía local arrestó al conductor.

Una persecución en el condado de Brooks, un Cadillac deportivo provocó una persecución y volcarse en su huida de los agentes estatales y federales. Los agentes encontraron cuatro migrantes quienes fueron evaluados médicamente por técnicos de emergencias médicas y no requerían ningún tratamiento adicional. DPS tomó la custodia del conductor.

