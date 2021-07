Frontera bajo invasión viral

Por el momento Reynosa está libre, nunca hemos tenido un caso confirmado aquí en Reynosa, nosotros no tenemos la circulación del virus hasta ahora”. Gloria Doria, Jurisdicción Sanitaria Número 4

Esta frontera, convulsionada por siete meses de cuarentena decretada por la pandemia del Covid-19 y afectada por contagios de dengue e influenza, ahora es blanco potencial del mosco Culex que ha provocado ya tres casos: dos en Mercedes y uno más en la ciudad de Weslaco.

Y pese a que en el Valle de Texas el Departamento de Salud del condado de Hidalgo ya se confirmaron estos tres casos y advierten que este podría ser el principio de más contagios, en esta región nunca se ha presentado ningún caso de esta enfermedad, aunque los moscos no ‘’respetan’’ fronteras, pero Reynosa por el momento se mantiene libre de este virus.

Gloria Leticia Doria Cobos, epidemióloga y actual titular de la Jurisdicción Sanitaria Número 4 en Reynosa, comentó que es otro mosquito que transmite la enfermedad y que afecta el sistema nervioso central.

Recalcó que sí hay la circulación del mosco Culex, pero no circula el virus, por eso no hay casos hasta ahora en esta frontera.

“Por el momento Reynosa está libre, nunca hemos tenido un caso confirmado aquí en Reynosa, nosotros no tenemos la circulación del virus hasta ahora... eso ha ayudado que no tenemos la circulación ahora y en Estados Unidos si hay la presencia del virus, al parecer los casos que se han presentado allá son leves porque se hacen algunos exámenes, pero no ha habido una situación que haya habido complicaciones de la enfermedad”, dijo.

Y argumentó:

“Sí tenemos la circulación del mosquito Culex, pero no tenemos la circulación del virus, lo que nos ayuda es que no tenemos la presencia del virus”.

LA TRANSMISIÓN

“La forma de transmisión es por un mosquito del genero Culex y que principalmente afecta a las aves y algunos mamíferos, ellos son los huéspedes cuando el mosquito pica a las aves y luego pica al humano, es cuando puede darse la transmisión”, expresó Doria Cobos.

La epidemióloga de la Jurisdicción Sanitaria local señaló que las medidas preventivas es eliminar los cacharros igual que con el dengue, para eliminar al vector, pero la vigilancia es que no se de mortandad de aves, que es donde pudiera haber riesgo porque se transmite por las aves o mamíferos.

“Las manifestaciones en los casos de esta enfermedad son más que todo neurológicas, empiezan con cefaleas intensas, alteraciones para el movimiento, la marcha, son personas de mayor edad y seguramente ya tuvieron algún contacto con el virus y a lo mejor no tienen sintomatología”, recalcó.

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 80 por ciento de las infecciones por virus del Nilo Occidental en humanos, son completamente asintomáticas y la mayoría de las personas que desarrollan síntomas suele presentar fiebre, dolores de cabeza y corporal, cansancio, náuseas o erupciones cutáneas.

Las personas que contraen el virus no suelen tener síntomas o presentan síntomas leves.

- Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores de cuerpo, erupción cutánea o ganglios linfáticos inflamados.

- Sin embargo, si el virus entra al cerebro puede causar una enfermedad mortal del sistema nervioso.

- El Virus del Nilo Occidental pertenece al género flavivirus y al complejo antigénico de la encefalitis japonesa, familia Flaviviridae y se transmite por mosquitos Culex, infectados entre humanos y animales, incluidos pájaros, que son el reservorio huésped del virus.

Esperan activar protocolo

La Comisión de Salud ante el Cabildo informó que están a la espera de instrucciones para activar un protocolo de prevención enfocado al combate del Virus del Nilo una enfermedad que ya ha aparecido en el Valle de Texas.

Maria Anselma Herrera Rodriguez, regidora encargada, explicó que será decisión de la jurisdicción sanitaria número 4 ponerlo en marcha y por lo pronto, pidió a la población seguir con las labores de limpieza en patios, jardines, así como voltear cubetas, o tirar cacharros.