Frío no corta proliferación del dengue

Las bajas temperaturas no cortan la proliferación del dengue, por lo que mantienen vigilancia permanente, sobre todo por el problema que generan los tiraderos de llantas clandestinos.

Tomás Ortega Banda, director de salud y grupos vulnerables, comentó que el comportamiento del mosquito es diferente en esta temporada invernal, ya que antes se esperaba que con bajas temperaturas se cortara la proliferación, pero ya no es así y está vigente.

Uno de los problemas que enfrentan las autoridades es el tema de los tiraderos de llantas, ya que están sin control, incluso llanteras van y tiran en sos lugares.

"Lo hemos constatado tuvimos una brigada en la colonia Nuevo Mexico-Itavu y por ahí hay un área de llantas, estamos a expresos a que nos dijeran cuando está listo el deposito final, es un problema añejo, retiras 400 y para el lunes ya hay 600, es una mala disposición por parte de la población", dijo.

El funcionario local, comentó que la enfermedad está dispersa en toda la ciudad, pero principalmente el sector de Balcones de Alcalá, La Joya, Villa Esmerada y Arcoíris.

NO HAY MOSQUITO, NO HAY ENFERMEDAD

Pidió a la población en general coadyuvar para disminuir el problema del dengue, ya que si no hay mosquito no hay enfermedad.

"No ha impactado de la manera que hemos querido por la forma y la modificaciones en las que se está manifestando, si no tenemos mosquito no tenemos enfermedad, por eso les pedimos a los vecinos su apoyo", recalcó.