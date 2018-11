Friedrich Merz pretende sustituir a Merkel al frente del CDU

Berlín.

El financiero y político demócrata cristiano, Friedrich Merz, se presentó hoy aquí ante la prensa para anunciar su candidatura a la presidencia de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), cargo en manos de la canciller federal Angela Merkel en los últimos 18 años.

Desde que Merkel anunció el pasado lunes que dejaría la presidencia del partido cristianodemócrata alemán a partir de diciembre y que se retiraría de la política en 2021, cuando termina su cuarto mandato, empezó la carrera de la sucesión en el CDU.

Hay tres nombres que están sobre la mesa oficialmente y algunos más que por ahora son sólo rumores: Friedrich Merz, Jens Spahn y Annegret Kramp-Karrenbauer.

Merz fue el primero en presentar su candidatura ante la prensa. Lo hizo este miércoles en Pressehaus, el centro de prensa de Alemania, a un kilómetro de la Cancillería Federal y del Reichstag en el Barrio del Gobierno.

El lunes se especuló sobre su candidatura como nuevo líder conservador, ayer lo confirmó con una breve notificación, y este miércoles expresó sus argumentos.

"El CDU necesita un resurgimiento, una renovación", expresó Merz, quien abogó para introducir una discusión política real y clara sobre aquellos valores que identifican al partido conservador alemán "de centro".

Quiere unir a la sociedad alemana, que ahora considerada dividida y frustrada, motivo que lleva a muchos "a votar a partidos populistas de extrema derecha e izquierda".

Merz apeló especialmente a los jóvenes y a las mujeres a sumarse a bordo de esta renovación del CDU. "Necesitamos una nueva orientación", añadió y presentó los principales ámbitos en los que considera que urge trabajar: inmigración, globalización, cambio climático y digitalización. "Los lideraremos con mano tranquila", añadió.

La candidatura de Merz promete dividir al CDU y, probablemente, hacer los tres años que quedan con Merkel de canciller federall hasta el 2021 algo difíciles, en caso que sea el candidato más votado en el congreso del CDU del próximo 8 de diciembre en Hamburgo.

Merz es considerado el más cercano al ala económico-liberal del CDU y tiene un estilo más conservador que la canciller federal. Desde 2002 se retiró de la política. Era el líder de la fracción paarlamentaria de la CDU pero cuando asumió Merkel no congenió con ella.

Tiene altos y muy bien remunerados puestos en los Consejo de Vigilancia de importantes consorcioso internacionales y alemanes, uno de ellos Blakerock. Merz es una personalidad conservadora con excelentes relaciones en los sectores empresarial y financiero.

Insistió que el hecho de haber estado por un tiempo alejado de la política, le permite ahora aportar experiencias nacionales e internacionales nuevas. Asimismo, aseguró que no habría problema con separar su potencial posición política con sus tareas de representante de intereses del sector privado.

En la rueda de prensa, el candidato a liderar el partido tuvo palabras para Merkel: "me merece un gran respeto por todo lo que ha conseguido en estos 18 años, si bien no esconderé que no he estado siempre de acuerdo con ella".

Aseguró que no sería un "Horst Seehofer 2", en referencia a posibles diferencias que pudieran surgir entre Merz y Merkel, en caso que fuera elegido y ella siguiera siendo canciller hasta el 2021.

Seehofer es el actual ministro de Interior y mantuvo diferentes desencuentros con Merkel, sobre todo por temas migratorios. Seehofer ha hecho todo lo posible para exasperar a Merkel en los últimos tres años, sin lograrlo.

Tener a un líder del CDU más conservador que Merkel podría igualmente afectar las relaciones con su actual socio de gobierno, los socialdemócratas SPD, y quizá podría propiciar un acercamiento al partido liberal FDP.

Merz, de 62 años, fue diputado en el Parlamento Europeo entre el 1994 y el 1998, parlamentario del Bundestag entre 1994 y 2009. Se le atribuye la introducción en Alemania del concepto de "Leitkultur", una idea de cultura y valores alemanes que saltó en el debate público como oposición a los inmigrantes.

En la rueda de prensa de este miércoles, defendió una Alemania abierta al mundo, pero basada en los valores de la "Ilustración, valores cristianos y de la democracia occidental".

La CDU se encuentra por primera vez en la situación de escoger entre varios candidatos a su próximo presidente. Es la primera vez que así ocurre y hasta el momento no se escarta organizar conferencias regionales para dar a conocer los tres candidatos hasta principios de diciembre.

De los otros dos candidatos oficiales, el actual ministro de Salud, Jens Spahn, es considerado igualmente defensor de una línea más conservadora que Merkel. Si bien confirmó su intención de optar a líder del CDU, prefirió por ahora concentrarse en sus obligaciones como ministro de Salud en lugar de dirigirse a la prensa como candidato a sustuir a Merkel.

De profesión banquero, Spahn de 38 años, lleva 16 años en el Bundestag y fue secretario de estado del Wolfgang Schäuble cuando éste ocupaba la cartera de Finanzas. Es un reconocido católico que defiende un cambio de rumbo en el CDU hacia "ritual y tradición". Para Spahn, el islam no pertenece a Alemania. El mismo informó que es homosexual.

La más cercana a la línea de la actual canciller federal es la secretaria general del CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, quien defiende una posición más moderada y abierta que la de sus contrincantes en la carrera para la sucesión.

Merkel la prefiere si ella fuera la elegida y todo parece apuntar que la convivencia sería más llevadera que con los otros dos candidatos.

Kramp-Karrenbauer de 56 años, es madre de tres hijos y es conocida en la prensa alemana como una persona cercana a Merkel. Empezó su carrera como responsable de las carteras de Interior, Educación y Familia en el estado del Sarre, labor que ejerció durante 12 años. Desde febrero de este año es la secretaria general del CDU.

Al margen de estos tres nombres ya confirmados, resuenan dos posibles candidatos más: Wolfgang Schäble, el exministro de Finanzas que encabezó la política de recortes en Grecia y España, y el actual presidente de la región de Renania del Norte-Westfalia, Armin Laschet. Lasceht anunció hoy que no se presentará como candidato.

Merkel se despide del liderazgo del CDU después de 18 años, 13 de los cuales como canciller federal. Anteriormente, su mentor, Helmut Kohl, lideró el partido durante 25 años y fue canciller federal durante 16.