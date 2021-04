"Por mustia, no (fue) de repente, llevaba toda la vida. Toda la vida, siempre las comparaciones, de que 'Michelle es una dama', de que 'Frida es el borrego negro de la familia, y Frida es la manzana podrida, la discordia de las Pinal'. No mam... es que es lo mismo, a ti te pintan lo que quieras y te los crees", señaló.

Noticia Relacionada Frida Sofía y Michelle Salas, una añeja disputa familiar

"Así no es ni ella ni las cosas y le dije... cuando nos empezaron a comparar fue cuando hice lo de Playboy, ahí fueron las críticas más duras y alguien me dijo '¿qué opinas de lo que dijo Michelle? Que tú eres más como Playboy y ella es más como Vogue?' y yo 'pues sí pero quién tiene la portada?' y ahí empezó. Tampoco estoy mintiendo", explicó.

Frida aseguró además que ni se lleva con Michelle ni le interesa hacerlo.

Años antes, en 2019, Frida usó sus redes sociales para expresar que estaba harta de las comparaciones pues señaló que no eran nada parecidas.

"Güey, ya sé que no soy la más bonita, ni la más cute. Ya estoy hasta la madre que me comparen con Michellita, niñita linda, o sea, nada que ver", comentó a través de un video.

En aquel momento Frida Sofía compartió que había tratado de acercarse a su sobrina pero fue ésta quien no había accedido. De ahí que la llamara "mamona" y cuestionara por qué no le contestaba.

"Yo nací loca, a mí no me gusta que me comparen con alguien que ni siquiera conocen en realidad, ella no es así. Estoy harta de que me comparen con esta señorita que nada más se pone sus moñitos como siempre", sentenció Frida.

"Pero si creen que es tan elegante y tan linda por qué no más 'research' porque yo no ando diciendo que soy lesbiana para que me compren una bolsa, yo no, aquí digo la verdad".

De igual forma años antes, en 2015, Frida había compartido con Ventaneando que Silvia Pinal, su abuela, era muy cercana a Michelle porque compartían gustos pero que en su caso Frida no quería ser como su sobrina.

En el conflicto familiar Michelle se ha mantenido al margen. También en 2019 ante la pregunta sobre sus conflictos se limitó a contestar:

"Al respecto del otro tema en verdad no tengo ningún comentario porque creo que no es relevante, el amor va más allá, y la familia va más allá y no tengo por qué hablar mal de nadie".