Frida Sofía le bajó el novio a su mejor amiga

Ciudad de México

El pleito entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán ya es pasado. Ahora es la modelo Yolibeth Rodríguez quien dijo a un diario nacional que la instagramer y health couch no respetó su relación y salió con quien en ese entonces era su pareja, pese a que Frida juraba que eran mejores amigas, al grado de llamar "madre" a la mamá de Yolibeth.

La traición ocurrió en un viaje a Acapulco al que asistieron varios amigos que tenían común, pero al cual ella no pudo ir.

ERA SU MEJOR AMIGA

"Frida fue mi mejor amiga. Llegó a vivir a mi departamento como una compañera y ahí nació una gran amistad y se volvió parte de mi familia. Llegó al grado de decirle ´madre´ a mi mamá. Dormimos juntas y nos contábamos todo, pero un día nos invitaron a Acapulco amigos en común y yo iba a ir con mi novio. Finalmente mis papás no me dieron permiso y ella, como no le pedía permiso a sus papás, fue. Cuál fue la sorpresa que ahí me di cuenta que la mujer que me decía que me amaba, que era su hermana y que era de sus personas favoritas, era realmente una mujer que no conoce la palabra lealtad, pues ella en ese viaje coincidió en ese entonces con mi novio y fue ahí donde empezaron a andar".

LA CORRIÓ DE SU CASA

Según lo revelado, fue a través de un paparazzi que Yolibeth se enteró de la infidelidad de su ex y de la traición de Frida Sofía.

"Los descubrí en una revista besándose. Mi familia lo vio antes que yo y la verdad me dolió mucho y le pedí que se fuera de mi casa y de mi vida. Ella argumentó que estaba borracha. Sin embargo luego sé que terminaron saliendo".