Frida Sofía iniciará acciones legales en contra de diversas personas

"Con el inigualable apoyo de mi familia y amigos, he tomado la decisión de iniciar acciones legales en contra de diversas personas por los hechos que son del conocimiento público", se lee en el comunicado.

"Para ello, decidí contratar los servicios del despacho Oléa & Oléa, el cual atinadamente dirigen y presiden los licenciados Xavier y Alexandro Olea Truehart".

La modelo además pide que se pongan en contacto con ella las personas que trabajaron en su casa ya sea su psicólogo o maestra, quienes pudieron haber visto los hechos.

"Finalmente, solicitó atentamente a las autoridades correspondientes conduzcan las investigaciones que correspondan conforme a derecho y respetando en todo momento los derechos humanos de la suscrita", señala Frida.

Frida Sofía señala a su abuelo como abusador

Fue a través de una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que Frida Sofía reveló que algunos de los intereses amorosos de su mamá abusaron de ella así como también su abuelo el músico Enrique Guzmán.

"(Enrique) siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho qué decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, muy... me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas pero", contó.

"Me manoseó... desde los cinco (años)... Lo odio y más por cómo... el pasado, deja eso. Ahorita, me quedo así de 'ándale cabrón y si el mundo supiera'".

En la entrevista Frida Sofía reveló que nunca había hablado del tema.

"Es que sabes qué es lo más asqueroso de todo, cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere y pues a esa edad no tienes ni idea, no tienes conciencia entonces se vuelve algo normal y... que asco pero es como que en alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo porque te están tocando tus partes íntimas".

"...por eso me lo callé, porque dije '¿entonces yo estoy enferma o qué onda?' pero de repente me empezó a pasar otra vez con todos los novios de mi mamá, pero no los novios, los que tenía cuando entraban al pinche hotel. Es que ¿cómo no voy a estar empu...?".

La cantante aseguró que algunos hombres que veía su mamá la tocaron desde los 5 hasta los 12 años y de ellos algunos quisieron violarla; compartió que hubo quien logró hacerlo y así fue como perdió la virginidad.

La familia Guzmán-Pinal responde a Frida Sofía

Al respecto de las declaraciones de Frida ya ha habido respuesta de su familia. En el caso de su tío Luis Enrique Guzmán, hijo de Enrique Guzmán señaló que su papá sí ha sido una persona violenta, pero que eso no lo convierte en un abusador.

"Sí pasó la violencia entre mi mamá y mi papá, pero eso no quiere decir que mi papá sea un pederasta, ahí ya cambia toda la cosa porque si a una mentira la apoyas de otras cosas que pasaron hace mucho tiempo, por lo menos en redes se convierte en una verdad; hay gente que le cree nada más porque hay un precedente de que era agresivo, y entonces es muy fácil decir que seguramente sí molestó a su nieta y la manoseaba cuando tenía cinco años, pero la verdad es que no", dijo a este diario.

Enrique Guzmán ha sido más contundente

El cantante de "Tu cabeza en mi hombro" y "El gran marqués" acudió, al día siguiente de que fuera señalado por su nieta como abusador, al programa Ventaneando para hacer su declaración pública y fue contundente al decir:

"En mi vida, en mi puta vida le he tocado un pelo a esa niña. No tengo modo de decirlo de otra manera. No le he podio más que verle su cara y verla crecer y es lo único que conozco de ella. No la he tocado nunca en mi vida, de ninguna manera, ni de la cintura ni de la mano ni de darle un beso en un cachete. Hace mucho que no la veo, hace mucho que no sé quién es...".

"No sé tocar indebidamente a nadie ni a mi mujer. Qué injusto... Sí he cometido errores en mi vida, igual que todo el mundo y los trato de corregir, pero que encontrarme de repente que la nieta que más quiero, que más estimo y a la que más cariño le debo de tener porque está indecisa, y porque está en un lugar en donde no la entienden nadie, tenía que estar yo y no sé cómo", comentó a Paty Chapoy la semana pasada.

Silvia PInal reacciona y pide ver a Frida Sofía

Silvia Pinal rompió el silencio, luego de la acusación de Frida Sofía hacia su abuelo, Enrique Guzmán, de haberla tocado cuando ella tenía cinco años.

Al respecto, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán han reiterado el apoyo a su padre, sin embargo, ahora la cabeza de la dinastía Pinal aseguró por medio de un comunicado haberse sensibilizado a largo del tiempo que duró su programa "Mujer, Casos de la vida real" y que las historias de abuso hacia ellas, le tocaron fibras muy sensibles como madre y que por ello asegura que no es inmune a lo que ahora pasa en su familia.

La actriz de 89 años de edad agradeció la preocupación que han mostrado muchas personas hacia su persona en un momento de confusión, incertidumbre y malos entendidos que se han creado por una cultura mediática no siempre veraz.

"Gracias a 'Mujer, Casos de la vida real', siempre con esperanzas de ayudar a las mujeres en condición de vulnerabilidad, muchas veces expuse historias verdaderas en televisión que apretaron mi corazón, estas desgarradoras reseñas sensibilizaron aún más mi condición de madre, temas que resultan ser muy duros y difíciles en nuestra sociedad y que no son inmunes a cualquier familia mexicana, no soy indiferente a lo que sucede dentro de mi seno familiar. Frida, tu abuela te ama intensamente y nos necesitamos ambas".

La llamada Diva del Cine Nacional en el texto envió un mensaje directo a Frida en donde le pide la oportunidad de abrazarla y de resolver todo lo que le ha pasado, pero juntas y alejada del ruido mediático.

"Con los años de experiencia Y el amor que le tengo a la vida, he seguido puntualmente tus palabras, dame la oportunidad de abrazarte y demostrarte que estoy para ti en todo momento, resolvamos esto juntas y alejadas de los medios, como lo que siempre hemos sido nosotras, desde la unidad y el respeto".

En el escrito, Silvia Pinal exhortó a los medios de comunicación en respetar este momento difícil en el que se encuentra y que como matriarca de la familia es su deber buscar desde la propuesta, el diálogo y la responsabilidad, el vínculo que necesitan para resolver cualquier tipo de desavenencia.

"Una foto dice más que mil palabras", Frida Sofía

Bajo el hashtag #YoSíTeCreoFrida se generó un movimiento en apoyo a Frida Sofía quien en días pasados denunció un caso de acoso sexual por parte de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán. Según detalló la joven de 29 años, cuando era pequeña su abuelo la tocaba indebidamente.

Aunque la también cantante, hija de Alejandra Guzmán, ha sido parte de una controversia entre los que la apoyan y quienes la cuestionan, en esta ocasión fue a partir de una imagen que comenzó a recibir muestras de apoyo en redes sociales y es que a raíz de las declaraciones del propio Enrique Guzmán, su madre y su tío Luis Enrique, quienes pusieron en duda su acusación, muchos seguidores se han solidarizado con ella.

En la imagen, que compartió en Instagram, se puede ver a Frida en los brazos de su mamá, detrás su tío Luis Enrique, todos sonriendo, menos ella, quien está viendo a su abuelo, que al parecer canta frente a ella. La expresión de la pequeña demuestra temor y destaca por ser la única en el retrato que no parece estar disfrutando el momento.

"Para todos los que quieren pruebas... perdón que no tenía cómo grabar al puerco de mi abuelo manoseándome a los 5 años de edad! pero UNA FOTO DICE MÁS QUE 1000 PALABRAS", escribió Frida en la descripción de la fotografía, que tiene más de 60 mil reacciones y 10 mil comentarios