Frida Sofía fue entrenada para ser ´la hija de´

Frida Sofía siempre tuvo el deseo de ser artista como su madre, Alejandra Guzmán, aunque contó, en una entrevista con People en Español, que la cantante le dificultó su camino al estrellato por supuestos celos profesionales.

"No sé por qué lo hizo, pero de que fue una barrera, lo fue. No sé cuál era su intención, la desconozco porque no soy ella, entonces ella te puede decir: 'Mi intención era salvarte de esta industria maléfica', o lo que sea", declaró.

"Pero, al final, cada persona tiene una versión diferente".

La famosa, quien realizó hace un par de semanas su debut como artista en el Balón de Oro, evento que premia a las mejores estrellas del mundo del fútbol, al interpretar su sencillo "Ándale", expresó que no se había atrevido a cumplir sus sueños por diversos problemas de su pasado.

LE ARREBATAN OPORTUNIDAD

"Yo tenía un nudo en la garganta, no me podía expresar, no era yo, era una niña entrenada a ser hija de Alejandra Guzmán y es algo que básicamente me arrancaron, porque yo bailaba ballet, y yo iba a clases de piano en México", relató.

"Me estaba preparando para lo que me gustaba, pero después como que me cambió la vida en un segundo cuando me intentaron secuestrar la segunda vez, y pues se me arrancó esto del estrellato".

La relación de Frida Sofía con la intérprete de "Llama Por Favor" está lejos de reponerse, ya que la chica sigue molesta por las declaraciones que su madre realizó en el programa De Primera Mano, donde dijo que su hija padece Trastorno Límite de la Personalidad, también conocido como "borderline".

"¡Mi propia madre diciendo cosas que...! Ni quiero tocar el tema, pero 'borderline', no soy", puntualizó en una entrevista para Primer Impacto, que apenas lanzó un adelanto del segmento.

UN DILEMA SER HIJA DE...

"Es ilegal decir que alguien tiene un diagnóstico el cual, ni siquiera es, y aunque fuera, no lo puedes andar diciendo. Es ilegal".

Y quien también apoya la idea de que ser hija de Alejandra Guzmán no es una tarea fácil es Enrique Guzmán, abuelo de la también modelo, según contó al programa Ventaneando.

"Ser hija de Alejandra (Guzmán) debe ser un dilema para su hija. La niña tiene 27 años, la juventud es una enfermedad que se quita con el tiempo. Mientras tanto, ella quiere comerse el mundo a puños", dijo.

NO LE GUSTA QUE LA VENTILEN

"Igual que su madre lo hizo cuando estaba chica; igual que yo, igual que todos los que nos dedicamos a este negocio".

Aunque el famoso sabe que su familia ha tenido complicaciones, no le gusta que externos a ella los estén divulgando, por lo que pidió al ex novio de su nieta, el modelo Christian Estrada, que dejara de hacerse fama a costa de sus allegados.

"Ése (Christian Estrada) es al primero que deberíamos enviar a la fregada", señaló.

Que se dedique a trabajar y a dedicarse a su negocio o lo que tenga que hacer. Ya basta de hablar mal de la familia".