Frente al televisor

Monterrey, N.L.

EL SONIDO DEL VIENTO

Es un thriller psicológico contado muy en serio. La película escrita, dirigida y editada por Jared Douglas ofrece una visión muy interesante de la paranoia que alcanza niveles capaces de convertirse en un instinto de autodestrucción. Cuenta la historia de Lucio, un hombre joven que al ir a comprar unos pañales para su pequeña hija, súbitamente siente que algo o alguien lo persigue. Eso lo obligará a tomar decisiones que pueden cambiar para siempre su existencia. Como ocurre frecuentemente en el cine independiente, la cinta resuelve con creatividad y talento las limitaciones de su presupuesto a través de un guion sencillo, pero bien escrito y un personaje central tan rico en matices como impactante. La fotografía y la actuación de Christian Gnecco Quintero en el papel protagónico son dos de sus mayores aciertos.

DOS HOMBRES Y UN DESTINO

Estrenada como Butch Cassidy, el western marcó la primera legendaria colaboración entre Paul Newman y Robert Redford, ya que cuatro años después harían

El Golpe, también bajo el mando del cineasta George Roy Hill. Después de un robo a un tren que no sale como lo habían planeado, Butch Cassidy (Newman) y el Sundance Kid (Redford) deciden huir a Bolivia. Es increíble la química de los actores, y la historia inspirada en personajes de la vida real es fascinante. Las escenas de Bolivia fueron en realidad filmadas en México. La cinta se llevó cuatro premios Óscar, por su Guion Original, Fotografía, Música y Canción, la popular "Raindrops Keep Fallin´ On My Head" de Burt Bacharach. Además de que fue nominada para Mejor Película y Director. Filme básico para los fans del género y de los actores.