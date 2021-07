Frente al mayor reto de su carrera

“Ha sido uno de los proyectos más desafiante en un sentido sicoafectivo. Sí fue de los más profundos, denso, con emociones muy fuertes, fue algo que disfruté mucho y podrán verlo de manera impecable en la serie”, comentó Guerrero.

El actor señaló que hizo una investigación muy profunda y que cuido mucho involucrarse en juicios de valor.

“Nos metimos hasta la cocina, pues estaba involucrado. Obviamente como oficiante en este arte, difícilmente me meto a juzgar a mis personajes. Nunca pensé en un sentido de culpabilidad o inocencia de una manera tan tajante, así que sólo puedo decir que es el asesino confeso, lo cual no quiere decir que sea el asesino”, describió.

LA SERIE

Se estrena el próximo 22 de marzo y participan además Ilse Salas, Alberto Guerra y Gustavo Sánchez Parra. Guerrero dijo estar muy satisfecho por participar en un proyecto que retrata una parte importante de la historia de México.

“Estaba muy chico cuando sucedió todo esto. Tengo vagos recuerdos, realmente el magnicidio no lo tenía tan presente, pero sí recuerdo a mi papá que mencionó algo de esto. Fue algo que se quedó en la mente de los mexicanos”.

Mientras llega el estreno, el actor está listo para asistir mañana a la entrega del Óscar para apoyar a sus compañeros que están nominados por “Roma”, gracias a la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores que agilizó los tramites para que le dieran su visa.

“Para conseguirla se involucró primero la Secretaría de Relaciones Exteriores, los agregados culturales, desde luego la productora de la cinta y la plataforma por la que se transmite, fue un trabajo en conjunto y después de dos intentos de tenerla pues ya es un hecho. Ya se qué me voy a poner, también fue un gesto muy lindo, ya verán lo que me pondré, es una sorpresa. Todo está listo, la verdad es que no he pensado mucho en el viaje, así que nervios no hay, quizá cuando esté en la ceremonia me ataquen, pero como he andado muy movido no he tenido tiempo de pensar en esa noche”, concluyó. (Agencias)