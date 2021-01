Frente a la consola

La famosa franquicia de disparos en primera persona salta a la nueva generación de consolas, con esta secuela directa del juego favorito de muchos, Call of Duty: Black Ops, para contarnos una historia inspirada en los acontecimientos de la Guerra Fría.

Otro año, otro Call of Duty, pero la entrega de este 2020 no es como la de cualquier otro. Call of Duty: Black Ops Cold War es la primera entrega que llega a las consolas de nueva generación. Activision nos proporcionó una copia de PlayStation 5 para poner a prueba el nuevo juego con las innovaciones que incorpora la consola de Sony.

¿DE QUÉ VA?

La campaña es una secuela directa de Call of Duty: Black Ops, uno de los episodios favoritos de todos los seguidores de esta franquicia de disparos en primera persona (FPS).

La historia ahora se sitúa en los principios de los años 80, cuando ocurre el conflicto geopolítico de la Guerra Fría. Aunque jugarás con diferentes personajes, uno de los más importantes es un agente especial llamado "Bell", con el que te enfrentarás a personajes históricos, mientras te unes a las batallas que ocurren en Vietnam, Berlín Este, e incluso tendrás la oportunidad de infiltrarte en los cuarteles generales de la KGB.

Tu propósito es seguir a Perseo, un temible peligro para la nación norteamericana cuyo deseo es desestabilizar el equilibrio del poder y cambiar el curso de la historia.

¿CÓMO SE JUEGA?

En la campaña verás a algunos rostros conocidos, como Woods, Mason y Hudson, acompañados de una decena de personajes nuevos, cuyas vidas se cruzan de formas violentas, pues la historia es una montaña rusa de misterio, espionaje y alianzas sospechosas.

Para no detenerme mucho tiempo sobre las mecánicas de juego, porque son muy similares a las entregas anteriores, te hablaré un poco sobre las novedades que ofrece Black Ops Cold War en PS5.

El primer elemento es el control. A través de DualSense, puedes sentir cómo los gatillos adaptativos responden conforme sujetas el gatillo de tu arma para disparar. La resistencia al apretarlo cambia, es una sensación peculiar que aumenta ligeramente la inmersión en el juego.

A esto se le suma la respuesta háptica, con la vibración del control que cambia según el arma que utilizas para que la identifiques cuando disparas.

La calidad gráfica luce muy bien, aunque algunos objetos se ven un poco descuidados en su diseño. En la campaña puedes ver a muchos personajes de cerca y sus expresiones faciales se aprecian muy detalladas. Este es un aspecto muy importante, pues así te proyectan sus verdaderas intenciones en la trama que da bastantes vueltas.

En la campaña no solo tienes que correr y disparar todo el tiempo. Habrá partes en las que actuarás como un agente infiltrado para sabotear a los enemigos, e incluso puedes inculpar a uno de ellos para abrirle el paso a tus compañeros. Así que además de acción, también hay momentos de sigilo.

Por otro lado, como ocurre en la mayoría de las entregas, hay misiones en las que puedes utilizar vehículos, como camionetas, helicópteros o motos de nieve para transportarte. La jugabilidad en estas partes del juego es muy divertida al aportar variantes para eliminar a tus enemigos y lograr que la campaña no sea monótona.

También hay algunos acertijos muy divertidos que te pondrán a pensar, que realizarás con las pistas que encuentres a lo largo de algunos niveles. Estos desafíos sirven para completar misiones secundarias y evitar que escapen los sospechosos que persigues.

Pero seamos honestos, no muchos entran a CoD por la historia. El juego también cuenta con el modo Multijugador y Zombis, que proporcionan nuevos retos a los jugadores que desean demostrar sus habilidades al eliminar a sus oponentes.

Para ampliar más la diversión, el juego ya cuenta con la Temporada 1, disponible tanto en Black Ops Cold War, como en Warzone. En esta temporada, Stitch es el principal enemigo. Se trata de un experto en armas químicas que colabora con la KGB y que desea fervientemente vengarse de Adler, agente de la CIA. Esta temporada incluye más mapas para el multijugador, así como nuevos modos de juego por tiempo limitado, además de nuevo arsenal inspirado en la época de la Guerra Fría, entre otros elementos.

Por otro lado, en el modo Zombis debes explorar los rincones más oscuros que ha generado la Guerra Fría, mientras derrotas a hordas de muertos vivientes. Cabe mencionar que si no te gusta mucho jugar en línea, también puedes disfrutar de la diversión localmente, o hasta en solitario.

Estos dos últimos modos de juego son muy importantes para los jugadores que desean más contenido, ya que el Pase de Batalla de esta Temporada 1 cuenta con 100 niveles de contenido nuevo, con más de 20 niveles gratis para todos los jugadores.

Al jugar Multijugador o Zombis, los jugadores adquieren experiencia para superar los niveles y así desbloquear nuevas armas, bonificadores de experiencia, e incluso nuevos operadores, que son los personajes que pueden seleccionar para jugar en estos modos, ya sea al representar a la OTAN, o al Pacto de Varsovia.

¡LO MEJOR!

El juego se ve increíble. Funciones como Ray Tracing le dan un toque muy especial a los paisajes, sobre todo en los nevados en los que el hielo refleja con mucha más precisión los elementos que hay en los escenarios.

El diseño de audio también es muy bueno. Jugar con audífonos es una gran experiencia por el nivel de detalle que hay, no solo en la campaña, sino en los modos Multijugador y Zombis, pues los pasos de los enemigos, o los alaridos de los muertos vivientes te permiten ubicar perfectamente su posición para que puedas salir con vida.

Otro de los aspectos que destaco bastante es el trabajo del doblaje en español latino. Rubén Trujillo, René García, Mario Castañeda, Ricardo Tejedo y Erick Selim, quien interpreta a Russell Adler, son algunos de los miembros del gran reparto que colaboró en la campaña.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Desarrollador: Treyarch y Raven

Publicado por: Activision

Desde $1,200 en línea, para PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One y PC.

Clasificación: M

Calificación: 4/5 estrellas

Esta es una franquicia de disparos en primera persona.

Historia inspirada en los acontecimientos de la Guerra Fría.

Los jugadores adquieren experiencia para superar los niveles y así desbloquear nuevas armas.