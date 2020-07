¡Frenón económico en CDMX!

La postergación del Gran Premio de México de Fórmula Uno para 2021 le asestó un severo golpe económico a la capital del País.

Incluyendo a otros magnos eventos deportivos que no podrán realizarse en 2020 por la pandemia del Covid-19, como el juego de la NFL, la serie de dos partidos de Grandes Ligas o el Maratón de la CDMX, se estima que se dejará de percibir este año una cifra cercana a los casi mil millones de dólares.

Diferir la carrera que estaba pactada para el 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez le puso freno a la economía capitalina.

Alejandro Soberón, presidente ejecutivo de CIE, adelantó a finales del año pasado que estimaban una derrama de entre 750 y 800 millones de dólares para 2020.

Esa cifra de la F1, más 45 millones de dólares por no realizarse el duelo de NFL en el Estadio Azteca, según datos de Sectur, además de los casi 100 millones de dólares que no ingresarán por el par de juegos de la MLB entre Arizona y San Diego, que no se celebraron en abril pasado en el Estadio Alfredo Harp Helú, y otros 10 millones de dólares de lo que se estimaba llegaría por el maratón capitalino, arrojan la estratosférica cantidad que no llegará.

El otro evento grande que queda es la NBA (2 juegos), previstos para diciembre pero sin confirmar por la Liga todavía.

FRENADO EN SECO

El impacto del aplazamiento de la carrera de Fórmula Uno va más allá de la pista de carreras, pues también perderán ingresos hoteleros, restauranteros o comercios.

La proyección de empleos para este año contemplaba 8 mil puestos de trabajo que ahora no habrá. Además, el gobierno también deja de percibir capital vía impuestos-

Un estudio de 2018 por parte de SMG Insight, junto con YouGov, estableció que de los 300 mil visitantes para el GP de México la mitad eran turistas de otras latitudes.