Freno a envío de mercancía

La Cámara Nacional de Transporte de Carga (Canacar) informó que los niveles de exportación y envío de perecederos hacia el Valle de Texas desde Reynosa no registraron crecimiento en el 2019, reportando un fenómeno de "estancamiento".

De acuerdo con Ramón García Garza, representante del gremio, los números se comportaron como en el 2018, lo que representó un envío de hasta 3 mil trailers por día en temporada alta, mientras que en periodos normales, la cifra se mantuvo entre las mil 500 y mil 800 unidades.

"Están ocurriendo varias cosas que tienen que ver con los manejos a nivel federal, si no hay crecimiento en el país, si se genera incertidumbre con los empresarios, difícilmente puede existir un aumento; aún no hemos cerrado cifras pero está claro que el 2019 no fue benéfico", dijo.

Mencionó que los números del pasado año podrían ser incluso menores a los del 2018, ya que durante los primeros meses hubo pérdidas económicas por montos de hasta 1 millón de dólares al día por cancelaciones de fletes y envíos derivados de las largas filas que se reportaron en los Puentes Internacionales desde Reynosa a Estados Unidos.

Aunque el fenómeno fue corregido luego de evidenciar su inconformidad, principalmente sobre el Puente Reynosa-Pharr donde se destinó el tránsito exclusivo para el transporte de carga, los esfuerzos se consideran insuficientes.

"No podemos negar que estamos estancados, que tuvimos pérdidas y bueno los números ya hablarán solos, ahorita sólo puedo decir que fue un año difícil", señaló.

García Garza destacó que en las próximas semanas se brindará un informe más detallado.

Por lo pronto el gremio agradece que se hayan destinado carriles exclusivos para el transporte de carga en esta ciudad.

En lo que respecta al 2020, mencionó: "No tenemos algún plan de crecimiento formulado ni de estrategias, por lo que está pasando a nivel federal, estamos en desacuerdo con varias políticas que se implementaron".