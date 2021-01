Frenará inversión aumento al salario

Matamoros, Tam.- Con la aplicación del incremento salarial del 15 por ciento en la frontera, estará frenando las inversiones y la ampliación de líneas productivas en la industria maquiladora, aseguró el presidente de la Coparmex, Carlos González Lima.

Explicó que los empresarios van a pagar este aumento e incluyendo el bono de alrededor de 10 mil pesos, pero este no aplica a todos los obreros, solo a quienes pertenecen a los sindicatos que tienen la clausula firmada en sus contratos colectivos.

"Pero quizás eso es lo de menos, lo preocupante en estos momentos, es que esta situación nos va a venir a frenar inversiones, no habrá crecimiento de líneas de producción, pero lo más preocupante, es que no se van a generar los 10 mil empleos que se requieren por año, en el 2020 perdimos siete mil y solo recuperamos alrededor de dos mil 500, situación que complica aún más el panorama", dijo.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, indicó que desde el año pasado se manifestó que el hecho de imponer un salario por decreto, sin llevar a cabo un consenso con el sector empleador, pero lo más grave es que se trae la inestabilidad por la pandemia con una crisis económica importante, sin que el Gobierno Federal ofrezca apoyo alguno a este sector, aún así aplicó este incremento salarial del 15 por ciento, cuando el sector productivo había pedido un 10 por ciento considerando la situación que se estaba viviendo en todo el país, pero la federación actuó de una manera no nada favorable.

Destacó que los empresarios estarán cumpliendo con la ley pagando lo que corresponde a los trabajadores, sin embargo esto va a inhibir a que vengan más inversiones, que las empresas que tenían proyectado el crear más líneas de producción lo dejen de hacer.

"Por si fuera poco el año pasado perdimos siete mil empleos y solo logramos recuperar dos mil 500, pero se dejaron de crear más de 10 mil, eso va a impedir que se puedan generar 10 mil más que es lo que necesita Matamoros", dijo.

González Lima indicó que pese a estas situaciones adversas que se tienen, para los empresarios es un reto el salir adelante, pero sobre todo, el mantener las empresas en esta ciudad y no emigren aquellas ciudades en donde no hay sindicatos o no hay clausulas que obliguen a pagar bonos, lo cual originaría perdidas de empleos importantes para esta localidad.