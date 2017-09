Frenan despidos en Delphi II

CD. VICTORIA, Tam.-

Desde el pasado mes de junio no ha habido nuevas contrataciones en las plantas ubicadas en esta ciudad capital de la empresa maquiladora Delphi de México, por otro lado hasta principios del mes de agosto habrían sido más de 700 los trabajadores que fueron liquidados como parte de un plan de austeridad de la empresa estadunidense especializada en la manufactura de partes auto mecánicas.

No obstante para la secretaria general del Sindicato de Delphi II, Mercedes López Lozano, esto no preocupa a los 2 mil 300 empleados de esa planta toda vez que se esperaba que para finales de año se vuelva a contratar nuevo personal, “las plantas siguen trabajando al cien por ciento y ahorita ya no ha habido despidos, esa es la buena noticia, ahorita está todo normal y ya no hay despidos por el momento”.

Con esto la representante sindical descartó cualquier cierre de operaciones de la empresa maquiladora en el municipio de Victoria, la cual tendría una plantilla de alrededor de 5 mil 300 empleados entre las plantas uno y dos, “estamos seguros de que estamos trabajando al cien por ciento y estamos esperando nada más que se resuelva esto”.

López Lozano adjudicó al despido y el paro de contrataciones a la situación actual del mercado automotriz, “hasta ahorita las plantas van a seguir funcionando en Ciudad Victoria normalmente como lo estamos haciendo, ahorita no tenemos ninguna notificación o siquiera alguna junta para que nos digan que las plantas están decidiendo cerrar”.

Será a finales de año cuando mejore la situación económica por la temporada cuando podría volver a ser contratada la mano de obra, “los cambios de la (industria) automotriz son muy variables, no habiendo productividad dentro de poco tiempo a lo mejor estaríamos normalizando la productividad y se estaría contratando personal”.