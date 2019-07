Frenan segunda orden de captura contra Lozoya

Cd. de México.-

Un juez federal suspendió por tiempo indefinido la segunda orden de aprehensión librada contra Emilio Lozoya, por el caso de la residencia que su esposa compró en Ixtapa, Guerrero, por una suma de 1.9 millones de dólares.



Erik Zabalgoitia Novales, Juez Décimo Cuarto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, concedió al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) la suspensión definitiva contra la captura girada en su contra por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

Según los acuerdos judiciales, el impartidor de justicia fijó una garantía de 50 mil pesos a Lozoya, para que continúe vigente la protección judicial y no pueda ser detenido con base en este mandato de captura librado el pasado 4 de julio por el juez de control Jesús Eduardo Vázquez Rea.

Con esta resolución, Lozoya tiene la obligación de presentarse ante el juez de la causa en el Reclusorio Norte para afrontar la imputación, sin el riesgo de ser detenido.

De no hacerlo en un plazo de tres días, la suspensión definitiva puede quedar sin efectos.



El ex funcionario manifestó desde el mes pasado, con motivo de la primera orden de aprehensión que se libró en su contra por lavado de dinero, que no iba a presentarse ante la justicia, porque estimó que no existían las condiciones legales para preservar su libertad.



En caso de que Zabalgoitia retire la suspensión, por la inasistencia de Lozoya a una audiencia inicial, éste de todas formas puede pedir un recurso de revisión que técnicamente mantendría viva esa protección contra la captura.



El juez Zabalgoitia también acordó turnar el trámite de esta demanda de garantías al Juzgado Primero de Distrito en Amparo Penal de esta ciudad, dado que existen antecedentes de otros amparos en dicho órgano jurisdiccional.



Según la Fiscalía General de la República, para realizar la compra de la casa de Ixtapa, Marielle Helen Eckes, esposa de Lozoya, contrató al abogado Juan Carlos Quintana Serur, quien en ese entonces también prestaba sus servicios a Altos Hornos de México (AHMSA).



La autoridad ministerial presume que unos pagos que hizo la acerera a Lozoya por más de 3 millones de dólares, podrían ser un soborno, ya que en 2013 Pemex compró a AHMSA la planta chatarra de Agronitrogenados en 273 millones de dólares. Cabe decir, que los depósitos de la siderúrgica a Lozoya se hicieron antes de que fuera servidor público.