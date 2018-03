Frenan la operación de ferris de Borge

Chetumal, Q. Roo

La operación de Barcos Caribe, propiedad de Roberto Borge Martín, padre el exgobernador del estado, Roberto Borge, estará suspendida hasta en tanto no se esclarezca el móvil del atentado que sufrió una embarcación el pasado 21 de febrero, informó ayer el Secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida.

En conferencia de prensa ofrecida en Chetumal, Quintana Roo, el funcionario dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) ya tiene hipótesis sólidas de lo que pudo haber ocurrido y que los hechos están acotados a esa empresa.

“Se tomó la decisión, sabiendo que estaba focalizado a una empresa en particular, no al riesgo de vida de toda una población, sino que tiene que ver el móvil de poner ese tipo de aparatos explosivos en una empresa naviera en particular, se tomó la decisión de suspender el servicio de la naviera en lo que se establecen y se clarifican los hechos presumiblemente delictivos”, señaló.

El 21 de febrero pasado un artefacto explosivo estalló en un ferry que viajaba de Cozumel a Playa del Carmen, dejando un saldo de 24 personas heridas, 5 de ellas estadounidenses.

En la embarcación iban un total de 104 pasajeros, entre ellos Borge Martín, quien resultó ileso.

Navarrete Prida, quien acudió a Chetumal a clausurar la Reunión Nacional de Protección Civil para la Atención y Prevención de Incendio Forestales, dijo que el segundo artefacto explosivo, encontrado en la víspera en una embarcación fondeada cerca de Cozumel, no puso en riesgo la vida de ninguna persona debido a que estaba en desuso.

“Debo aclararlo, no era en una embarcación que estuviera abierta al público, era una embarcación que estaba varada de mucho tiempo atrás y que, afortunadamente se encontró un aparato que no pondría, por ese mismo hecho de ser un barco varado y parado, en peligro vidas humanas”, señaló.

El Gobernador del estado, Carlos Joaquín González, añadió que el barco estaba fondeado a 500 metros del muelle de Cozumel y tenía poco más de 10 meses sin ser movilizado.

“Tenemos datos que (ese barco) había sido utilizado para obtener refacciones para otros barcos”, indicó.

Sobre los hechos, añadió, se ha tenido comunicación con el Gobierno de Estados Unidos, cuyo Departamento de Estado emitió una alerta a sus ciudadanos que planeen viajar a Quintana Roo.

“Entonces habrá que esperar esas investigaciones, pero al mismo tiempo, hay que estar por supuesto pendiente, mejorando los niveles de seguridad de nuestros puertos, en nuestros muelles, que así se ha hecho.

“La Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policías Federal, la policía estatal, la policía municipal, todos han venido colaborando en materia de mejorar esos niveles de seguridad en los puertos, y hoy podemos garantizar que así es, que hay una seguridad importante en cada uno de ellos”, aseguró.